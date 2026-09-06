Năm học mới: Chung tay vun đắp ước mơ cho học sinh

(GLO)- Năm học 2026-2027 mở ra nhiều khởi đầu mới. Ở Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn là hành trình tiếp tục giúp học sinh khuyết tật từng bước tự lập, hòa nhập; tại những trường vừa được sắp xếp là sự gắn kết những tập thể dưới một mái trường chung, hướng đến nâng cao chất lượng giáo dục.

Năm học mới với nhiều đổi mới thực chất. Ảnh: Hồ Điểm

Lễ khai giảng đặc biệt ở ngôi trường mang tên Hy Vọng

Sáng 5-9, 156 học sinh Trường Chuyên biệt Hy Vọng Quy Nhơn (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai) cùng thầy cô dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.

Các em cùng tham gia những tiết mục văn nghệ, háo hức hòa vào không khí ngày khai trường. Đặc biệt, những học sinh lớp 1 được thầy cô chào đón trong ngày đầu tiên chính thức trở thành thành viên của mái trường Hy Vọng.

Trong 156 học sinh của trường có 37 em khuyết tật nghe - nói, 7 em khuyết tật nhìn và 112 em khuyết tật trí tuệ (độ tuổi từ 6 đến 16). Mỗi em có khả năng tiếp nhận và nhu cầu hỗ trợ khác nhau nên việc dạy học, rèn luyện cũng được tổ chức phù hợp với từng nhóm học sinh.

Những bài học ở ngôi trường này không chỉ nằm trong chương trình văn hóa. Cùng với kiến thức, học sinh được rèn kỹ năng giao tiếp, tự phục vụ, phục hồi chức năng và từng bước nâng cao khả năng tự lập.

Có mặt trong lễ khai giảng cùng con vừa bước vào lớp 1, chị Huỳnh Thị Ái Như (phường Quy Nhơn Nam) tâm sự: "Với tôi, năm học đầu tiên của con mang theo nhiều mong đợi, nhưng điều mong mỏi trước hết rất giản dị: Con nhận được sự quan tâm, yêu thương và đồng hành của thầy cô để từng bước thích nghi với môi trường học tập mới".

Bà Trần Thị Thúy Nga - Hiệu trưởng nhà trường, nhấn mạnh: Bước vào năm học 2026-2027, nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, chú trọng rèn kỹ năng, khả năng tự lập, đồng thời tạo thêm cơ hội để mỗi học sinh phát huy khả năng và từng bước hòa nhập cộng đồng.

Mang tên Hy Vọng, ngôi trường cũng gửi gắm một mục tiêu giản dị trong năm học mới: Giúp mỗi học sinh tiến thêm những bước phù hợp với khả năng của mình trên hành trình học tập, tự lập và hòa nhập.

Một năm học bắt đầu từ những điều mới

Cũng trong sáng 5-9, niềm vui ngày khai trường tại nhiều trường học trong tỉnh mang thêm một sắc thái mới. Lớp học, thầy cô, bạn bè và con đường đến trường với phần lớn học sinh vẫn quen thuộc, nhưng từ năm học này, nhiều em lần đầu cùng học dưới ngôi trường mang tên mới.

Không khí khai giảng tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn). Ảnh: Hồ Điểm

Tại Trường Tiểu học Lê Lợi (phường Quy Nhơn), với 1.402 học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi và Trường Tiểu học Hải Cảng (cũ) cùng bước vào năm học 2026-2027 dưới mái trường chung. Ở Trường THCS Lương Thế Vinh, lễ khai giảng năm nay là lần đầu thầy và trò trường THCS Lương Thế Vinh và THCS Ngô Văn Sở cùng đón năm học mới.

Lễ khai giảng năm nay cũng là lần đầu thầy và trò trường THCS Lương Thế Vinh và THCS Ngô Văn Sở cùng đón năm học mới với tên trường mới Trường THCS Lương Thế Vinh. Ảnh: Hồ Điểm

Sự thay đổi ấy được học sinh cảm nhận theo cách rất tự nhiên. Em Hồ Trần Bảo Uyên - học sinh lớp 9A3, Trường THCS Lương Thế Vinh bày tỏ: "Em vui vì được gặp lại thầy cô, bạn bè. Chúng em sẽ cố gắng có kết quả tốt trong học tập và có thêm nhiều kỷ niệm đẹp".

Từ những tập thể trước đây, một mái trường mới đang dần được hình thành. Cô Phạm Thị Hồng Phúc - Hiệu trưởng Trường THCS Lương Thế Vinh, cho rằng: Việc sáp nhập không chỉ là thay đổi về tổ chức mà còn là sự hội tụ của hai truyền thống, hai tập thể sư phạm cùng những giá trị đã được vun đắp qua nhiều năm.

“Sáp nhập phải tạo ra sức mạnh mới, chất lượng mới và một văn hóa nhà trường mới - dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, nhân ái và sáng tạo” - cô Phúc nhấn mạnh.

Không khí của một năm học với nhiều điều mới cũng hiện diện tại các trường học phía Tây tỉnh. Ở Trường Tiểu học và THCS Ia Phí, giáo viên và học sinh của 3 đơn vị trước đây nay cùng về chung một trường. Trường có 1 cơ sở chính, 2 phân hiệu và 4 điểm trường với 74 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và 1.156 học sinh/39 lớp.

Ngày khai giảng đầu tiên sau sắp xếp vì thế có thêm niềm vui của những người lần đầu trở thành đồng nghiệp, thầy trò trong một tập thể mới.

Mục tiêu hướng đến là chăm lo tốt nhất cho học sinh, nhất là các em ở vùng còn nhiều khó khăn. Ảnh: Ngọc Duy

Em Rơ Châm H'Ring (học sinh lớp 4 ở làng Roih) thấy tên trường mới “hơi lạ lẫm”. Với em, niềm vui ngày khai giảng vẫn thật hồn nhiên khi được gặp bạn bè, thầy cô và mong năm học này sẽ học thật tốt, có thêm nhiều hoạt động thú vị.

Với cô Nguyễn Thị Thu Hoài - giáo viên Tiếng Anh thì thay đổi lớn hơn nằm ở môi trường làm việc. Từ những giáo viên công tác tại các đơn vị, cấp học khác nhau, nay cùng chung một trường, cơ hội trao đổi, phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn cũng rộng mở hơn. “Điều quan trọng nhất là dù tổ chức có thay đổi, chúng tôi vẫn cùng hướng đến mục tiêu chăm lo tốt nhất cho học sinh, nhất là các em ở vùng còn nhiều khó khăn” - cô Hoài chia sẻ.

Những cách làm mới cũng bắt đầu hình thành từ yêu cầu kết nối các cơ sở sau sắp xếp. Tại Trường THCS số 2 Bình Định (phường Bình Định), giáo viên được bố trí ở cả trường chính và phân hiệu nhưng hoạt động chuyên môn vẫn duy trì thông suốt. Bên cạnh các buổi làm việc trực tiếp, giáo viên tăng cường họp trực tuyến, trao đổi công việc trên môi trường số. Phần lớn học sinh vẫn học tại điểm trường quen thuộc nên việc học không bị xáo trộn nhiều.

Trường THCS số 2 Bình Định hướng tới việc phát huy tốt hơn nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục. Ảnh: Nguyễn Chơn

Theo thầy Nguyễn Quốc Hưng - Hiệu trưởng nhà trường, quy mô mới tạo thêm điều kiện để bố trí đội ngũ linh hoạt, tăng cường ứng dụng công nghệ và từng bước đổi mới phương thức quản trị. Điều nhà trường hướng tới không chỉ là ổn định sau sắp xếp mà còn phát huy tốt hơn nguồn lực để nâng cao chất lượng giáo dục.

Lễ khai giảng năm nay vì thế ghi dấu nhiều khởi đầu mới. Có những học sinh lần đầu có thêm bạn bè dưới một mái trường chung; những giáo viên từ các đơn vị khác nhau trở thành đồng nghiệp; những cách phối hợp chuyên môn, tổ chức dạy học và quản trị cũng bắt đầu được thiết lập.

Trường THCS số 2 Bình Định (phường Bình Định) trao quà cho học sinh khó khăn có thành tích tiêu biểu trong học tập. Ảnh: Nguyễn Chơn

Sắp xếp trường lớp mới chỉ là bước đầu. Điều được kỳ vọng là từ tổ chức mới, các nhà trường sẽ gắn kết đội ngũ, phát huy hiệu quả nguồn lực, đổi mới quản trị và nâng cao chất lượng giáo dục. Quan trọng hơn, những thay đổi ấy phải được thể hiện trong từng lớp, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dạy và học, mở thêm nhiều cơ hội để học sinh phát triển toàn diện, tự tin trưởng thành và sẵn sàng hội nhập.