Bộ GD&ĐT yêu cầu dừng thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã, giảm hồ sơ và hội họp

(GLO)- Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương, cơ sở giáo dục rà soát, cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian không cần thiết. Trong đó, không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã để giảm áp lực, dành thời gian cho hoạt động dạy học và chuyên môn.

Bộ GD&ĐT vừa ban hành Công văn số 5922/BGDĐT-GDPT ngày 3-9-2026 về việc cắt giảm các cuộc thi, hồ sơ, sổ sách, hội họp và báo cáo trung gian trong cơ sở giáo dục.

Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức cuộc thi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã. Ảnh minh họa: T.V/TNO

Theo Bộ GD&ĐT, việc cắt giảm nhằm tiếp tục đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tinh gọn, hiện đại; giảm áp lực không cần thiết đối với cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh. Qua đó, dành thêm thời gian, nguồn lực cho hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục học sinh và sinh hoạt chuyên môn.

Một trong những nội dung đáng chú ý là yêu cầu không tổ chức thi học sinh giỏi cấp trường, cấp xã. Trường hợp cần thiết để phát hiện, tuyển chọn đội tuyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi do cấp trên tổ chức thì nhà trường có thể tổ chức, song phải bảo đảm thiết thực, khách quan, phù hợp và không gây áp lực cho học sinh.

Đối với kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa do Sở GD&ĐT tổ chức, Bộ yêu cầu bảo đảm tính thực chất, khách quan, công bằng, góp phần phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu. Các địa phương không mở rộng đối tượng, quy mô, số vòng thi hoặc nội dung không cần thiết.

Bộ GD&ĐT đồng thời yêu cầu rà soát các cuộc thi dành cho học sinh do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp tổ chức. Những cuộc thi không thực sự cần thiết, trùng lặp, gây áp lực hoặc không phù hợp với chương trình giáo dục cần được cắt giảm.

Các hoạt động giao lưu, sân chơi về tiếng Anh, STEM/STEAM, trải nghiệm, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI)... vẫn có thể tổ chức nhưng theo tinh thần vui tươi, tự nguyện, thiết thực.

Bộ GD&ĐT lưu ý không biến các hoạt động này thành kỳ thi; không sử dụng số lượng giải thưởng, thành tích làm căn cứ đánh giá chất lượng dạy học, thi đua hoặc tạo áp lực đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

Đối với giáo viên, Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát, cắt giảm những cuộc thi, hội thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ hoạt động chuyên môn hoặc làm phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết. Đáng chú ý, không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích.

Đối với giáo dục mầm non, Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức các cuộc thi, hội thi, phong trào giáo viên làm đồ dùng, đồ chơi. Giáo viên vẫn có thể tự nguyện làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ, nhưng sản phẩm không được sử dụng làm căn cứ đánh giá, xếp loại, thi đua nếu không có quy định của cấp có thẩm quyền.

Bộ khuyến khích giáo viên giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên môn; tự nguyện chia sẻ sáng kiến, thiết kế thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và AI phục vụ trực tiếp hoạt động chuyên môn.

Một nội dung khác được Bộ GD-ĐT nhấn mạnh là các cơ sở giáo dục phải thực hiện đúng, đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định nhưng không tự đặt thêm.

Theo đó, không yêu cầu giáo viên, cơ sở giáo dục thực hiện thêm hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo, minh chứng nếu không có căn cứ pháp lý hoặc không thực sự cần thiết.

Đối với những loại hồ sơ đã được quy định nhưng còn bất cập, trùng lặp hoặc không phù hợp thực tế, các đơn vị cần tổng hợp, đánh giá và đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc cắt giảm.

Bộ GD-ĐT cũng yêu cầu giảm các báo cáo trung gian; không yêu cầu cơ sở giáo dục báo cáo lại những thông tin, số liệu đã có trên cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền yêu cầu theo quy định.

Các cuộc họp hành chính không cần thiết cũng được yêu cầu rà soát, cắt giảm, ưu tiên thời gian cho dạy học, giáo dục học sinh và sinh hoạt chuyên môn.

Trong năm học 2026-2027, các cơ sở giáo dục triển khai hồ sơ số, sổ sách số theo quy định và lộ trình của Bộ GD&ĐT. Bộ lưu ý không yêu cầu đồng thời hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử có cùng nội dung, trừ trường hợp pháp luật có quy định.