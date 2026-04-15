Hội thi giáo viên dạy giỏi: Bồi đắp đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Trong tháng 3 và 4-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở cả 2 cấp tiểu học và THCS năm học 2025-2026. Kết quả đạt được ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo động lực phát triển giáo dục toàn ngành.

Khẳng định chất lượng đội ngũ qua hội thi

Hội thi năm nay thu hút đông đảo giáo viên từ các địa phương, đơn vị tham gia, cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn đối với công tác xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ.

Ở cấp tiểu học, có 165 giáo viên của 57 đơn vị dự thi; kết quả, 153 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, trong đó có 7 giải nhất. Ở cấp THCS, 178 giáo viên được công nhận danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi, với 5 giải nhất.

Sở Giáo dục và Đào tạo tổng kết và trao 7 giải nhất cho giáo viên tiểu học đạt danh hiệu dạy giỏi cấp tỉnh. Ảnh: H.Đ

Những con số này không chỉ phản ánh quy mô mà còn cho thấy sự đầu tư bài bản từ cơ sở trong việc phát hiện, bồi dưỡng và lựa chọn giáo viên tham gia.

Theo đánh giá của Sở GD&ĐT, hội thi được tổ chức nghiêm túc, khoa học; giáo viên dự thi chuẩn bị công phu, thể hiện năng lực chuyên môn vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và tư duy đổi mới trong giảng dạy.

Điểm đáng chú ý là một số giáo viên không chỉ hoàn thành tốt nội dung dự thi mà còn mang đến nhiều giải pháp sáng tạo, có khả năng áp dụng rộng rãi trong thực tiễn.

Chia sẻ sau khi đạt giải nhất cấp tiểu học, cô Đặng Thị Phương Ngà - giáo viên Trường Tiểu học số 1 Phước Thắng (xã Tuy Phước Đông) cho rằng, hội thi là dịp để mỗi giáo viên nhìn lại quá trình giảng dạy, từ đó điều chỉnh phương pháp phù hợp hơn với học sinh, đồng thời học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm từ đồng nghiệp.

Cùng đạt giải nhất, thầy Nguyễn Khôi Nguyên - giáo viên Trường Tiểu học số 1 Hoài Thanh Tây (phường Hoài Nhơn) nhấn mạnh vai trò của đổi mới trong từng tiết dạy.

Theo thầy, việc chuẩn bị kỹ lưỡng, linh hoạt phương pháp và tạo không gian mở để học sinh chủ động khám phá tri thức là yếu tố quan trọng nâng cao hiệu quả giờ học.

Đáng chú ý, thầy đã đưa nghệ thuật múa rối nước vào giảng dạy môn Lịch sử và Địa lý, giúp giờ giảng sinh động, thu hút sự tập trung và dễ tiếp thu hơn.

Ở cấp THCS, nhiều trường như: THCS Lê Hồng Phong (phường Quy Nhơn), THCS Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông), THCS Ân Mỹ (xã Ân Hảo), THCS Đề Thám (phường An Khê), THCS Hoài Sơn (phường Hoài Nhơn Bắc)… đạt thành tích nổi bật, cho thấy chất lượng giáo viên giữa các địa phương ngày càng đồng đều.

Theo cô Nguyễn Thị Thùy Dung - giáo viên Trường THCS Mỹ Thắng (xã Phù Mỹ Đông), hội thi không chỉ giúp giáo viên rèn luyện kỹ năng sư phạm, nâng cao bản lĩnh đứng lớp mà còn tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Việc đổi mới dạy học đã chuyển từ truyền thụ kiến thức một chiều sang tổ chức cho học sinh trải nghiệm, kết hợp công nghệ và hình thức đánh giá phù hợp để phát huy năng lực, tạo hứng thú học tập.

Tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục

Thực tế từ hội thi cho thấy hầu hết giáo viên ngày càng chủ động đổi mới phương pháp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, hướng đến phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

Nhiều tiết dạy được thiết kế linh hoạt, sinh động, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người học, phù hợp yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong bối cảnh đổi mới hiện nay, nâng cao năng lực đội ngũ trở thành nhiệm vụ trọng tâm của mỗi nhà trường. Nhiều đơn vị đã xác định rõ vai trò của công tác bồi dưỡng giáo viên từ cơ sở, xem đây là nền tảng để nâng cao chất lượng dạy học.

Nâng cao năng lực đội ngũ trở thành nhiệm vụ trọng tâm, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Ảnh: H.Đ

Theo bà Võ Thị Thanh Tâm - Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Võ Xán (xã Tây Sơn), việc tuyển chọn, bồi dưỡng giáo viên từ cơ sở giúp rèn luyện chuyên môn, hoàn thiện kỹ năng trước khi tham gia hội thi cấp tỉnh.

Hội thi cũng tạo hiệu ứng lan tỏa rõ nét trong nhà trường. Ông Nguyễn Quang Tuyến - Hiệu trưởng Trường THCS Đề Thám (phường An Khê) nhận định: Thông qua hội thi, đội ngũ giáo viên có chuyển biến tích cực trong phương pháp giảng dạy; nhiều kinh nghiệm, cách làm hay được chia sẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.

Còn ông Trần Ngọc Tuấn - Hiệu trưởng Trường THCS Ân Mỹ (xã Ân Hảo) cho biết, nhà trường chú trọng bồi dưỡng giáo viên theo hướng thực chất, phát huy đội ngũ cốt cán và nhân rộng các mô hình hiệu quả. Sau hội thi, giáo viên đạt thành tích được giao phụ trách chuyên đề, hỗ trợ đồng nghiệp, qua đó lan tỏa hiệu quả trong toàn trường.

Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT - khẳng định: Hội thi không chỉ tôn vinh giáo viên giỏi mà còn hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng đội ngũ.

Thông qua hội thi, ngành tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng và lan tỏa những cách làm hay, hình thành lực lượng giáo viên nòng cốt, góp phần dẫn dắt đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục địa phương.

Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân tuyên truyền biển, đảo và thu hút nguồn nhân lực tại Gia Lai

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Từ ngày 7 đến 10-4, Đoàn công tác của Lữ đoàn 955 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các hội nghị tuyên truyền biển, đảo kết hợp định hướng, thu hút nguồn nhân lực tại 6 trường trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Khơi dậy hứng thú học toán cho học sinh, sinh viên

Giáo dục

(GLO)- Ngày 29-3 vừa qua, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Toán học mở - Gia Lai 2026 (MOD 2026) với chủ đề “Toán học và Hy vọng”, thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia.

Gần 6.000 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

Giáo dục

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

Giáo dục

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tin tức

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin tức

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

