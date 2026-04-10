Gia Lai: 153 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh

Hội thi diễn ra từ ngày 11-3 đến 10-4, thu hút 165 giáo viên đến từ 57 đơn vị, địa phương trong tỉnh tham gia. So với kỳ tổ chức trước, số lượng giáo viên dự thi tăng đáng kể, cho thấy sự quan tâm của các cấp, ngành và cơ sở giáo dục đối với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học.

Ban Tổ chức trao giấy khen cho 7 giáo viên đạt giải nhất. Ảnh: Hồ Điểm

Nội dung hội thi gồm 2 phần: trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành 1 tiết dạy trên lớp. Các giáo viên dự thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực. Nhiều tiết dạy ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.

Kết quả, Ban Tổ chức đã công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh đối với 153 giáo viên. Trong đó, 138 giáo viên được khen thưởng với 7 giải nhất, 23 giải nhì, 46 giải ba và 62 giải khuyến khích.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hội thi đã lựa chọn được nhiều giáo viên tiêu biểu, có năng lực chuyên môn vững vàng, góp phần lan tỏa phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” trong toàn tỉnh.

Đây cũng là dịp để phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục tiểu học trong thời gian tới.