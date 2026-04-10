Gia Lai: 153 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh

HỒ THỊ ĐIỂM
(GLO)- Sáng 10-4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai tổ chức tổng kết Hội thi giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2025-2026.

Hội thi diễn ra từ ngày 11-3 đến 10-4, thu hút 165 giáo viên đến từ 57 đơn vị, địa phương trong tỉnh tham gia. So với kỳ tổ chức trước, số lượng giáo viên dự thi tăng đáng kể, cho thấy sự quan tâm của các cấp, ngành và cơ sở giáo dục đối với công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên tiểu học.

Ban Tổ chức trao giấy khen cho 7 giáo viên đạt giải nhất. Ảnh: Hồ Điểm

Nội dung hội thi gồm 2 phần: trình bày biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và thực hành 1 tiết dạy trên lớp. Các giáo viên dự thi đã có sự chuẩn bị chu đáo, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học tích cực. Nhiều tiết dạy ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và các phần mềm hỗ trợ giảng dạy.

Kết quả, Ban Tổ chức đã công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh đối với 153 giáo viên. Trong đó, 138 giáo viên được khen thưởng với 7 giải nhất, 23 giải nhì, 46 giải ba và 62 giải khuyến khích.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, hội thi đã lựa chọn được nhiều giáo viên tiêu biểu, có năng lực chuyên môn vững vàng, góp phần lan tỏa phong trào thi đua “dạy tốt - học tốt” trong toàn tỉnh.

Đây cũng là dịp để phát hiện, tôn vinh và nhân rộng các điển hình tiên tiến; đồng thời, tạo điều kiện để giáo viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, qua đó góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và chất lượng giáo dục tiểu học trong thời gian tới.

Khơi dậy hứng thú học toán cho học sinh, sinh viên

Giáo dục

(GLO)- Ngày 29-3 vừa qua, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán phối hợp với Trường Đại học Quy Nhơn cùng Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Ngày hội Toán học mở - Gia Lai 2026 (MOD 2026) với chủ đề “Toán học và Hy vọng”, thu hút gần 2.000 học sinh, sinh viên và giáo viên tham gia.

Gần 6.000 thí sinh tham gia dự thi tại Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Sáng 5-4, hơn 137.000 thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 1 - 2026 do Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh tổ chức. Tại Gia Lai, Trường Đại học Quy Nhơn và Trường Đại học Quang Trung là 2 đơn vị phối hợp tổ chức kỳ thi.

Miễn phí sách giáo khoa toàn quốc từ năm 2029

Giáo dục

(GLO)- Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định về miễn phí sách giáo khoa giáo dục phổ thông và lộ trình miễn học phí, giáo trình môn học giáo dục quốc phòng an ninh tại cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp để lấy ý kiến góp ý trước ngày 4-4.

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

Giáo dục

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Tích hợp học bạ, bằng cấp trên VNeID từ ngày 15-5

Tin tức

(GLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 88/2026/NĐ-CP quy định quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15-5-2026. Theo đó, mỗi người dân sẽ có mã hồ sơ học tập để tra cứu học bạ, bằng cấp, chứng chỉ trên VNeID để thay thế bản giấy.

Tăng tốc ôn tập trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tin tức

(GLO)- Học sinh lớp 12 bắt đầu bước vào giai đoạn tăng tốc ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-6. Các em tập trung hệ thống kiến thức, luyện đề và ổn định tâm lý để sẵn sàng cho kỳ thi quan trọng này.

Nâng cao hiệu quả quản lý, dạy học với chuyển đổi số

Chuyện trường, chuyện lớp

(GLO)- Thực hiện định hướng chuyển đổi số, các trường học trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang từng bước triển khai nhiều nền tảng số trong quản lý và dạy học. Việc ứng dụng hồ sơ điện tử, học bạ số, hệ thống K12Online và kho học liệu dùng chung… góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường.

