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Khen thưởng 20 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở xã Ia Krái

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THÚY TRINH
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(GLO)- Ngày 14-8, tại Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan (xã Ia Krái) diễn ra Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, với sự tham dự của cấp ủy, chính quyền địa phương, đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan cùng đông đảo người dân, người lao động trên địa bàn xã.

Xã Ia Krái được thành lập trên cơ sở hợp nhất từ 3 xã Ia Tô, Ia Khai và Ia Krái. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn được triển khai gắn với đời sống, sản xuất của nhân dân, từng bước tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật, chủ động phòng ngừa, phát hiện và tham gia giải quyết các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự.

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Trao Bằng khen của Bộ Công an cho nhân dân và cán bộ xã Ia Krái và Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Chủ tịch UBND xã Ia Krái Nguyễn Thanh Phương (bìa trái) về thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ảnh: T.T
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Trao giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho các tập thể và cá nhân. Ảnh: T.T

Tại Ngày hội, Bộ Công an tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ xã Ia Krái; Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho Chủ tịch UBND xã Ia Krái Nguyễn Thanh Phương; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 2 cá nhân; Chủ tịch UBND xã Ia Krái tặng Giấy khen cho 2 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, Công an xã Ia Krái và Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

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Công an xã Ia Krái và Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: T.T

Được thành lập ngày 12-5-1982, Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan hiện quản lý hơn 665 ha đất và có 283 lao động, trong đó 263 lao động trực tiếp; là một trong những đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Do địa bàn sản xuất rộng, phân tán, Công ty duy trì lực lượng tự vệ gồm 31 thành viên, làm nòng cốt trong bảo vệ tài sản và phối hợp xử lý các vụ việc phát sinh.

Công an xã Ia Krái thường xuyên phối hợp với Công ty tuyên truyền, phổ biến pháp luật; hướng dẫn các lực lượng tại chỗ thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; phối hợp giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp và tuần tra phòng, chống trộm cắp nông sản, nhất là trong mùa thu hoạch cà phê.

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Tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Ia Krái. Ảnh: T.T

Cũng tại Ngày hội, 6 doanh nghiệp trên địa bàn xã Ia Krái trao 100 suất quà cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, gồm: 70 suất dành cho gia đình chính sách và có hoàn cảnh khó khăn; 20 suất dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 10 suất dành cho công nhân, người lao động của Công ty TNHH MTV Cà phê Ia Blan.

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