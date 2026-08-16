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Gia Lai dự kiến dành 120 tỷ đồng hỗ trợ nuôi trồng thủy sản công nghệ cao

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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2026-2030, với tổng kinh phí dự kiến 120 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, chính sách nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tiếp cận nguồn hỗ trợ của Nhà nước; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong nuôi trồng thủy sản; nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản.

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Chính sách nhằm tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân đầu tư nuôi trồng thủy sản ứng dụng công nghệ cao tiếp cận nguồn hỗ trợ của Nhà nước. Ảnh: H.T

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai phải bảo đảm đúng đối tượng, điều kiện, nguyên tắc, mức hỗ trợ và nguồn kinh phí; đồng thời công khai, minh bạch trong tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, nghiệm thu và giải ngân.

Các tổ chức, cá nhân sẽ được hướng dẫn lập hồ sơ, đăng ký nhu cầu hỗ trợ; cơ quan chức năng thực hiện tiếp nhận, thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.

Tổng kinh phí dự kiến thực hiện chính sách trong giai đoạn 2026-2030 là 120 tỷ đồng. Trong đó, năm 2026 dự kiến 7,5 tỷ đồng; năm 2027 là 22,5 tỷ đồng; các năm 2028, 2029 và 2030 mỗi năm 30 tỷ đồng.

Nguồn kinh phí gồm ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành; vốn lồng ghép từ các chương trình, dự án; vốn đối ứng của tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Việc bố trí kinh phí hằng n­­ăm căn cứ nhu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách và chỉ thực hiện hỗ trợ đối với trường hợp đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo Nghị quyết số 82/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì triển khai chính sách, hướng dẫn các địa phương, tổ chức, cá nhân thực hiện; tổng hợp nhu cầu hỗ trợ hằng năm, phối hợp xây dựng dự toán kinh phí, đồng thời kiểm tra, theo dõi và báo cáo kết quả thực hiện.

Các sở, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai thực hiện kế hoạch.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, tiếp nhận, rà soát và tổng hợp nhu cầu hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trên địa bàn; phối hợp kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

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