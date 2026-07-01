Xã Bình Hiệp sơ kết 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

(GLO)- Ngày 30-6, Đảng ủy xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) vừa tổ chức hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại hội nghị ghi nhận: Sau 1 năm triển khai, bộ máy của hệ thống chính trị xã Bình Hiệp cơ bản được kiện toàn, hoạt động ổn định, thông suốt; chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị được phân định rõ ràng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời; quốc phòng - an ninh được giữ vững, an sinh xã hội được bảo đảm.

Tập thể xã Bình Hiệp được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Minh Hoàng



Xã Bình Hiệp được thành lập trên cơ sở sắp xếp 3 xã Bình Tân, Bình Thuận và Tây An, có diện tích tự nhiên hơn 161 km² với 16 thôn, 22.441 nhân khẩu.

Năm 2025, địa phương hoàn thành 17/19 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tổng thu ngân sách nhà nước đạt hơn 140,9 tỷ đồng, vượt 151% dự toán.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xã tiếp tục đạt và vượt nhiều chỉ tiêu kế hoạch. Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính ở cơ sở, xã tiếp tục sắp xếp 16 thôn còn 9 thôn; trong đó có 8 thôn đạt chuẩn và 1 thôn đặc thù.

Đại diện lãnh đạo xã trao quyết định chỉ định chức danh trưởng thôn lâm thời. Ảnh: Minh Hoàng

Dịp này, tập thể xã Bình Hiệp được Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2025.