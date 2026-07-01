(GLO)- Sáng 1-7, tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền 3 cấp. Đây là dịp để nhìn lại chặng đường cải cách tổ chức bộ máy, là cơ sở quan trọng để tiếp tục đổi mới phương thức quản trị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung ương đến 3.651 điểm cầu các bộ, ngành và cấp tỉnh, cấp xã trong toàn quốc với sự tham dự của hơn 557.000 đại biểu.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Theo báo cáo trung tâm và các tham luận tại hội nghị, sau 1 năm triển khai, việc sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành chính quyền 3 cấp đạt những kết quả bước đầu quan trọng.

Bộ máy hành chính các cấp được tinh gọn, tầng nấc trung gian được giảm bớt; chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan từng bước được hoàn thiện; cơ chế phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Đức Thụy

Ở Trung ương, cơ cấu tổ chức Chính phủ được sắp xếp từ 22 bộ, cơ quan ngang bộ xuống còn 17 bộ, cơ quan ngang bộ; số cơ quan thuộc Chính phủ giảm từ 8 xuống còn 5.

Các tổ chức bên trong bộ, cơ quan ngang bộ được rà soát, giảm mạnh số lượng cục, vụ, chi cục và tổ chức tương đương; đồng thời chấm dứt mô hình tổng cục.

Ở địa phương, cả nước hiện có 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh; 3.321 đơn vị hành chính cấp xã; đồng thời kết thúc hoạt động của 696 đơn vị hành chính cấp huyện.

Hệ thống cơ quan chuyên môn thuộc UBND các cấp cũng được sắp xếp lại với 467 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và 10.066 phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã.

Cùng với sắp xếp tổ chức, việc bố trí, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức được triển khai nhằm bảo đảm bộ máy mới hoạt động liên tục, không làm gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tính đến ngày 8-6-2026, tổng số cán bộ, công chức ở các bộ, cơ quan ngang bộ là hơn 93.000 người; tại các địa phương là hơn 215.000 người. Trong quá trình sắp xếp, công tác giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chịu tác động được chú trọng.

Năm 2025, cả nước thực hiện giải quyết chế độ, chính sách cho trên 209.000 người nghỉ việc do sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế.

Hội nghị cũng tiến hành thảo luận về kết quả đạt được và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; từ đó đề ra giải pháp tiếp tục hoàn thiện mô hình trong thời gian tới.