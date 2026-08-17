Phát động cuộc thi tìm hiểu 80 năm xây dựng và trưởng thành của Cục Dân quân tự vệ

Cuộc thi nhằm tuyên truyền sâu rộng, khẳng định vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp của lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), Cục DQTV trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới.

Lực lượng dân quân tự vệ tỉnh Gia Lai tham gia huấn luyện. Ảnh: V.H

Nội dung dự thi tập trung vào quá trình hình thành, xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Cục DQTV qua các thời kỳ; vị trí, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp trong công tác tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn xây dựng lực lượng DQTV, giáo dục quốc phòng và an ninh; các dấu mốc, sự kiện tiêu biểu trong 80 năm xây dựng và phát triển.

Tác phẩm cũng có thể phản ánh những đóng góp, truyền thống của lực lượng DQTV Việt Nam; các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, phòng - chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ rừng và môi trường; những tập thể, cá nhân tiêu biểu, câu chuyện và tư liệu về sự cống hiến của các thế hệ cán bộ, nhân viên, chiến sĩ. Cuộc thi đồng thời khuyến khích những giải pháp, đề xuất nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng lực lượng DQTV trong tình hình mới.

Theo kế hoạch, tất cả công dân Việt Nam đều có quyền tham gia, không phân biệt giới tính, lứa tuổi, thành phần, tôn giáo; khuyến khích DQTV và những người đang công tác trong ngành DQTV tham gia.

Tác phẩm dự thi được thực hiện dưới 3 hình thức gồm: video chính luận có thời lượng không quá 15 phút; video ngắn không quá 5 phút; hoặc MV nghệ thuật thể hiện sáng tạo qua các bài hát, giai điệu, qua đó làm nổi bật sự cống hiến, tinh thần đoàn kết và hy sinh thầm lặng của lực lượng DQTV.

Thời gian nhận bài dự thi từ ngày 10-8 đến 15-10-2026. Các video lọt vào vòng 2 sẽ được đăng tải, bình chọn lan tỏa trên các trang, nhóm Facebook liên quan đến Cục DQTV và lực lượng DQTV từ ngày 15-11 đến 1-12-2026. Thời gian công bố cuộc thi theo kế hoạch là từ ngày 31-12-2026 đến 15-1-2027.

Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải nhất trị giá 7 triệu đồng; 3 giải nhì, mỗi giải 5 triệu đồng; 5 giải ba, mỗi giải 3 triệu đồng và 20 giải khuyến khích, mỗi giải 1 triệu đồng.

Cục DQTV yêu cầu các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân viên, chiến sĩ tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi; tổ chức chấm thi, đánh giá và xếp loại bảo đảm khách quan, minh bạch, lựa chọn những tác phẩm có chất lượng.