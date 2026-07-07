Thúc đẩy hợp tác song phương Gia Lai - Thượng Hải

(GLO)- Chiều 7-7, UBND tỉnh Gia Lai, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại TP. Thượng Hải (Trung Quốc) và Liên hiệp Hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải đã phối hợp tổ chức Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải.

Đồng chủ trì hội nghị có: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng; Tổng lãnh sự Việt Nam tại TP. Thượng Hải Trần Huy Hùng; Chủ tịch Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải Tôn Kiến Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 5 từ trái sang) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định: Những năm qua, quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục phát triển tích cực, toàn diện và ngày càng đi vào chiều sâu.

Trong bối cảnh đó, hợp tác giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp 2 nước đang trở thành một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho rằng, Thượng Hải không chỉ là trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc mà còn là nơi hội tụ của các tập đoàn hàng đầu thế giới, các định chế tài chính quốc tế, trung tâm nghiên cứu và đổi mới sáng tạo có tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Những kinh nghiệm thành công của Thượng Hải trong phát triển kinh tế số, tài chính hiện đại, logistics thông minh, đô thị thông minh, công nghiệp công nghệ cao là những nội dung mà Gia Lai rất quan tâm và mong muốn được tăng cường hợp tác, học hỏi trong thời gian tới.

Quang cảnh Hội nghị giao lưu hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư giữa tỉnh Gia Lai và TP. Thượng Hải. Ảnh: Đoàn Bình

Với quan điểm nhất quán luôn trân trọng vị thế, vai trò của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, tỉnh Gia Lai cam kết hỗ trợ tối đa để các nhà đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác nước ngoài tìm kiếm cơ hội đầu tư khác biệt, thành công và bền vững tại địa phương; đồng thời, lan tỏa giá trị thành công đó, góp phần thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp địa phương cùng phát triển.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc mong muốn, sau hội nghị, nhiều kênh kết nối trực tiếp giữa cộng đồng doanh nghiệp Thượng Hải với Gia Lai; giữa các tập đoàn, doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề của Thượng Hải với các cơ quan, địa phương và doanh nghiệp của Gia Lai sẽ được hình thành.

Từ những cuộc gặp gỡ, hai bên sẽ từng bước xây dựng những chương trình hợp tác cụ thể, các dự án đầu tư thiết thực và mối quan hệ đối tác chiến lược lâu dài.

Giáo sư Tạ Thu Huệ - chuyên gia cao cấp về hải quan của Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đoàn Bình

Phát biểu chia sẻ về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai với cộng đồng doanh nghiệp TP. Thượng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng nhấn mạnh: Sau khi thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Lai hình thành không gian phát triển mới với diện tích trên 21.500 km², dân số hơn 3,5 triệu người; là địa phương có quy mô lớn thứ hai của Việt Nam.

Tỉnh giữ vị trí chiến lược trên trục kết nối Tây Nguyên với duyên hải Nam Trung Bộ, là cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Cùng với đó, Gia Lai có lợi thế về nông nghiệp quy mô lớn, tài nguyên rừng, năng lượng tái tạo, cảng biển, logistics, du lịch biển, du lịch sinh thái, du lịch văn hóa - lịch sử và các sản phẩm nông sản đặc trưng.

Với định hướng phát triển nhanh và bền vững, Gia Lai ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng đất hiệu quả, có khả năng tạo giá trị gia tăng cao và liên kết với doanh nghiệp địa phương.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cam kết tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp cận thông tin quy hoạch, danh mục dự án, quỹ đất, hạ tầng khu công nghiệp, chính sách ưu đãi và các thủ tục liên quan.

Các sở, ngành, địa phương và các nhà đầu tư hạ tầng của tỉnh luôn sẵn sàng trao đổi trực tiếp, cung cấp thông tin cụ thể và hỗ trợ nhà đầu tư trong quá trình khảo sát, nghiên cứu cơ hội hợp tác.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng mời các doanh nghiệp, nhà đầu tư Thượng Hải đến khảo sát thực tế tại tỉnh; trực tiếp làm việc với sở, ngành, địa phương, khu công nghiệp, khu kinh tế và các doanh nghiệp của tỉnh để lựa chọn lĩnh vực, địa điểm và mô hình hợp tác phù hợp.

Tại hội nghị, cộng đồng doanh nghiệp tại TP. Thượng Hải cho rằng, chuyến công tác của đoàn đại biểu tỉnh Gia Lai đã mang đến những nguồn lực ngành nghề chất lượng cao ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Việt Nam, với không gian phát triển rộng mở và hợp tác cởi mở.

Lợi thế tài nguyên, định hướng ngành nghề và nhu cầu phát triển của Gia Lai có tính phù hợp và bổ trợ cao với năng lực cốt lõi của ngành dịch vụ hiện đại Thượng Hải trong việc phục vụ phát triển công nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng ra thị trường nước ngoài.

Tại hội nghị, Liên hiệp hội công nghiệp hiện đại Thượng Hải cho biết, vào đầu năm 2027, đơn vị sẽ tổ chức cho các doanh nghiệp hội viên chất lượng cao của Thượng Hải đến thăm Gia Lai để nghiên cứu, triển khai một loạt dự án hợp tác thiết thực; thúc đẩy việc hợp tác từ “nhận thức chung tại tọa đàm” thành “kết quả triển khai thực tế” giữa hai bên.