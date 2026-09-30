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Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Công ty SW Accountants & Advisors

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(GLO)- Ngày 30-9, tại Melbourne (Australia), đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã làm việc với Công ty SW Accountants & Advisors nhằm trao đổi về tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, thương mại và kết nối doanh nghiệp.

SW Accountants & Advisors là công ty kế toán, kiểm toán và tư vấn tài chính, có khoảng 90 năm hoạt động, với hệ thống văn phòng tại Melbourne, Sydney, Brisbane và Perth; đồng thời có kinh nghiệm hỗ trợ hoạt động thương mại, đầu tư giữa Australia và các thị trường châu Á.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Đức Hoàng

Tại buổi làm việc, cùng với giới thiệu những lợi thế của Gia Lai, đoàn công tác đề nghị SW Accountants & Advisors hỗ trợ tỉnh kết nối với các hiệp hội, doanh nghiệp và nhà đầu tư Australia, tập trung vào lĩnh vực năng lượng, hạ tầng logistics - cảng biển, công nghiệp chế biến, nông nghiệp công nghệ cao, thương mại và du lịch.

Tỉnh cũng mong muốn tăng cường kết nối về công nghệ, quản trị, chuỗi cung ứng và thị trường, qua đó nâng cao giá trị sản phẩm và sức cạnh tranh của doanh nghiệp địa phương.

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Đoàn công tác tỉnh Gia Lai trao quà lưu niệm cho đại diện Công ty SW Accountants & Advisors (Australia). Ảnh: Đức Hoàng

Đại diện SW Accountants & Advisors đánh giá cao những tiềm năng và định hướng phát triển của tỉnh Gia Lai, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, logistics, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp chế biến.

Với kinh nghiệm tư vấn doanh nghiệp và mạng lưới đối tác tại Australia, đại diện SW Accountants & Advisors cho biết sẵn sàng trao đổi, hỗ trợ kết nối Gia Lai với các doanh nghiệp, hiệp hội và nhà đầu tư phù hợp; đồng thời phối hợp tìm hiểu các cơ hội hợp tác cụ thể.

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