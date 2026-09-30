Tháo gỡ bài toán tài chính cho người mua nhà tại Dự án IEC Residences Quy Nhơn

(GLO)- Nhằm hỗ trợ người lao động hiện thực hóa ước mơ an cư, chủ đầu tư IEC vừa công bố chính sách bán hàng mới tại tòa CT3 - Dự án nhà ở xã hội IEC Residences Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

Với mức giá từ khoảng 13,5 triệu đồng/m², phương án thanh toán trả chậm lên đến 120 tháng cùng chính sách chiết khấu tối đa 6%, người mua có thêm lựa chọn để cân đối nguồn vốn và kế hoạch sở hữu nhà ở.

Tọa lạc tại khu đô thị Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc), Dự án nhà ở xã hội (NOXH) IEC Residences Quy Nhơn được phát triển với các sản phẩm căn hộ và nhà phố thương mại, hướng đến nhu cầu an cư của người dân và người lao động tại khu vực.

Toàn cảnh Dự án IEC Residences Quy Nhơn. Ảnh: IEC

Nằm tại cửa ngõ phía Tây Quy Nhơn, dự án được quy hoạch đồng bộ với hệ thống căn hộ, nhà phố liền kề và các tiện ích phục vụ đời sống cư dân. Các căn hộ tại tòa CT3 có diện tích từ 46-70m², mức giá được giới thiệu từ khoảng 13,5 triệu đồng/m², mang đến thêm lựa chọn cho những gia đình đang tìm kiếm NOXH Quy Nhơn với diện tích phù hợp và mức tài chính vừa tầm.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, tòa CT1 đã được bàn giao và cấp giấy chứng nhận sở hữu cho phần lớn căn hộ. Tòa CT2 đang được triển khai theo kế hoạch, dự kiến bàn giao vào quý IV/2026.

Trong khi đó, tòa CT3 đang được giới thiệu tới khách hàng với chính sách bán hàng mới, tập trung vào các phương án thanh toán linh hoạt, phù hợp với khả năng tài chính của người mua NOXH.

Tòa CT3 đang được xây dựng. Ảnh: IEC

Trong bối cảnh chi phí sở hữu nhà là bài toán được nhiều người lao động quan tâm, một chính sách bán hàng tạo ra khác biệt khi vừa hỗ trợ giảm chi phí sở hữu, vừa giải quyết bài toán dòng tiền trong dài hạn. Đây cũng là điểm đáng chú ý trong chính sách mới dành cho tòa CT3 - Dự án NOXH IEC Residences Quy Nhơn.

Giải pháp trả chậm 10 năm bằng vốn tự có

IEC Residences Quy Nhơn áp dụng phương án thanh toán trả chậm bằng vốn tự có trong thời gian lên đến 120 tháng. Khách hàng có thể thanh toán trước từ 30% giá trị căn hộ, phần còn lại được chia nhỏ và thanh toán dần theo tháng trong tối đa 10 năm.

Điểm đáng chú ý của phương án này là người mua không phải chịu khoản lãi vay ngân hàng đối với phần giá trị được trả chậm theo chính sách, đồng thời có thể chủ động phân bổ dòng tiền theo từng tháng thay vì phải chuẩn bị một khoản vốn lớn trong thời gian ngắn.

Với những gia đình có thu nhập ổn định nhưng khả năng tích lũy ban đầu còn hạn chế, phương án trả chậm dài hạn mở thêm 1 hướng tiếp cận NOXH, để cư dân chủ động hơn trong kế hoạch tài chính và an cư.

Chiết khấu trực tiếp, thêm lựa chọn cho người mua

Bên cạnh phương án trả chậm, khách hàng có sẵn nguồn tài chính có thể lựa chọn thanh toán sớm để nhận chiết khấu trực tiếp lên tới 6% giá bán căn hộ.

Với khách hàng có nhu cầu sử dụng vốn vay, chính sách cũng có phương án hỗ trợ vay ngân hàng, tạo thêm lựa chọn phù hợp với khả năng tài chính.

Việc kết hợp nhiều phương án thanh toán giúp người mua có thể cân nhắc giữa nhu cầu sử dụng vốn, khả năng tích lũy và thời gian thanh toán. Với nhóm khách hàng đang tìm hiểu NOXH tại Gia Lai, đây cũng là yếu tố cần được tính toán kỹ trước khi lựa chọn phương án sở hữu phù hợp.

Với các phương án được thiết kế song song, khách hàng có thể trao đổi trực tiếp với đội ngũ tư vấn tại IEC Residences Quy Nhơn để được giải thích chi tiết về từng chính sách, điều kiện áp dụng, lịch thanh toán và các khoản chi phí liên quan trước khi đưa ra quyết định.

Đội ngũ tư vấn dự án IEC Residences Quy Nhơn. Ảnh: TTP

An tâm sở hữu, chủ động kế hoạch an cư

Với người mua NOXH, khả năng cân đối tài chính trong suốt quá trình thanh toán có ý nghĩa quan trọng không kém mức giá căn hộ. Việc có nhiều phương án thanh toán giúp khách hàng chủ động chuẩn bị nguồn vốn, phân bổ dòng tiền theo từng giai đoạn và lựa chọn cách thức sở hữu phù hợp với điều kiện thực tế của gia đình.

Khách hàng quan tâm chính sách bán hàng và phương án thanh toán tại IEC Residences Quy Nhơn có thể đến Văn phòng bán hàng dự án tại tầng 1 liền kề TT4-01 (Lô CC-09, Khu đô thị Long Vân, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) hoặc liên hệ Hotline: 0335.118899 để được tư vấn và cung cấp thông tin chi tiết.