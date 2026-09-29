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Gia Lai tìm kiếm cơ hội kết nối đầu tư với Tribeca Investment Partners

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NGỌC LUẬN
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(GLO)- Tiếp tục chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia, sáng 29-9, tại TP. Sydney, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã làm việc với Quỹ Tư vấn và đầu tư quốc tế Tribeca Investment Partners.

Đoàn công tác tỉnh Gia Lai do đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác tỉnh Gia Lai đã giới thiệu những tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh; trao đổi về khả năng kết nối với các nhà đầu tư Australia trong những lĩnh vực Gia Lai đang ưu tiên thu hút đầu tư.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 2 từ phải qua) và Đoàn công tác tỉnh Gia Lai làm việc với Quỹ Tư vấn và đầu tư quốc tế Tribeca Investment Partners. Ảnh: Ngọc Luận

Theo đó, sau xếp đơn vị hành chính, Gia Lai có diện tích rộng thứ 2 Việt Nam, dân số hơn 3,5 triệu người; tỉnh có vị trí chiến lược quan trọng, đặc biệt là trung điểm kết nối vùng duyên hải miền Trung với Tây Nguyên, đồng thời đóng vai trò cửa ngõ ngắn nhất ra Biển Đông cho khu vực Tây Nguyên, Nam Lào và Đông Bắc Campuchia.

Gia Lai hiện có Khu Kinh tế Nhơn Hội, Khu Kinh tế Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh, các khu công nghiệp, hai sân bay và hệ thống cảng biển. Cao tốc Quy Nhơn - Pleiku và Cảng Phù Mỹ đang được triển khai xây dựng, hướng tới tăng khả năng kết nối vùng nguyên liệu, sản xuất với hệ thống cảng biển.

Từ những lợi thế này, Gia Lai mong muốn Tribeca Investment Partners quan tâm 3 nhóm nội dung: kết nối với các nhà đầu tư phù hợp trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics.

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Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Qua trao đổi, đại diện Tribeca Investment Partners đánh giá cao tiềm năng, lợi thế của Gia Lai khi có không gian phát triển rộng, với sự kết nối giữa vùng nguyên liệu, sản xuất, hạ tầng giao thông và cảng biển.

Đây là những yếu tố đáng quan tâm đối với các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, hạ tầng và logistics. Hai bên cũng trao đổi nhiều nội dung về chính sách thu hút đầu tư, cơ chế hợp tác đầu tư, các lĩnh vực Gia Lai ưu tiên tập trung kêu gọi dự án, cơ sở hạ tầng và nguồn vốn, tín dụng.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao đổi với các đối tác tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Luận

Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao đổi thông tin về quy hoạch, dự án, quỹ đất, hạ tầng và các điều kiện liên quan. Định hướng thu hút đầu tư nước ngoài của tỉnh là chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc; lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Đồng thời mong muốn Tribeca Investment Partners xác định những lĩnh vực phù hợp để tiếp tục kết nối, từng bước đưa các cơ hội đầu tư từ trao đổi ban đầu thành các dự án có khả năng triển khai thực tế.

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Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc trao quà lưu niệm cho đại diện Tribeca Investment Partners. Ảnh: Ngọc Luận

Gia Lai cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư thông qua việc hoàn thiện hạ tầng, cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; bố trí đầu mối hỗ trợ nhà đầu tư khảo sát thực tế, nghiên cứu cơ hội hợp tác tại tỉnh trong thời gian tới.

Được thành lập từ năm 1998, Tribeca Investment Partners hoạt động trong lĩnh vực quản lý tài sản, với các chiến lược đầu tư liên quan đến cổ phiếu, tín dụng, tài nguyên thiên nhiên, năng lượng, nông sản và thị trường carbon. Đây là những lĩnh vực có sự giao thoa với các nhóm ngành Gia Lai đang ưu tiên thu hút đầu tư.

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