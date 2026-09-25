Gia Lai: Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt hơn 2,9 tỷ USD

(GLO)- Theo thông tin từ Sở Công Thương tỉnh Gia Lai, trong 9 tháng năm 2026, kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt hơn 2,9 tỷ USD, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Kim ngạch xuất khẩu trong 9 tháng ước đạt hơn hơn 2,9 tỷ USD. Ảnh: Vũ Thảo

Sự tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu được tác động bởi nhóm hàng nông sản chủ lực tăng và sự phục hồi ấn tượng của công nghiệp chế biến, dệt may.

Trong đó, nhiều mặt hàng xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm 2025 như: hàng thủy sản giá trị xuất khẩu ước đạt 147,71 triệu USD (tăng 128%); hạt điều ước đạt 10,13 triệu USD (tăng 440,8%), gắn với sự gia tăng đơn hàng và hoạt động chế biến; chanh dây cô đặc ước đạt 35,91 triệu USD (tăng 305,7%); sắn và sản phẩm từ sắn ước đạt 56,17 triệu USD (tăng 13,9%).

Đối với nhóm công nghiệp chế biến, kim ngạch xuất khẩu ước đạt hơn 379 triệu USD (tăng hơn 114%); sản phẩm từ gỗ ước đạt hơn 406 triệu USD (tăng hơn 119%); hàng dệt may ước đạt 364,54 triệu USD (tăng 115,9%); sản phẩm từ chất dẻo ước đạt 192,69 triệu USD (tăng 140,4%). Để đạt được kết quả này chủ yếu do doanh nghiệp duy trì và mở rộng sản xuất, đơn hàng xuất khẩu; riêng dệt may có sự gia tăng tương ứng của nguồn nguyên phụ liệu nhập khẩu, cho thấy nhu cầu sản xuất phục vụ đơn hàng xuất khẩu tăng.

Trong khi đó, mặt hàng cà phê xuất khẩu giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2025, trong 9 tháng giá trị xuất khẩu ước đạt hơn 1,16 tỷ USD, chủ yếu do giá xuất khẩu giảm; gạo ước đạt 21,65 triệu USD (giảm 21,4%), do nhu cầu và đơn hàng tại các thị trường xuất khẩu giảm; hàng rau quả ước đạt 34,28 triệu USD (giảm 3,86%), do chịu tác động của mùa vụ, sản lượng và yêu cầu về chất lượng, kiểm dịch tại thị trường nhập khẩu, đặc biệt là thị trường Trung Quốc…