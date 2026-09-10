Gia Lai điều chỉnh kế hoạch bố trí dân cư vùng thiên tai, ưu tiên di dời trong năm 2026

(GLO)- Ngày 10-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai cho biết: UBND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh kế hoạch bố trí, ổn định dân cư năm 2026 tại các dự án, phương án tái định cư vùng thiên tai.

Qua rà soát, các địa phương đề xuất bố trí, ổn định dân cư cho 1.858 hộ, không thay đổi so với Phương án số 02/PA-UBND. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện được điều chỉnh theo hướng tăng số hộ thực hiện trong năm 2026 lên 1.133 hộ, tăng 153 hộ; giai đoạn 2027-2030 còn 725 hộ, giảm 153 hộ so với phương án trước.

Cụ thể, Dự án tái định cư vùng thiên tai tập trung thôn Sông Ba (xã Ia Rsai) tăng thêm 34 hộ (kế hoạch là 90 hộ). Dự án tái định cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở núi Gành, thôn Đức Phổ 1 (nay thuộc thôn Xuân An, xã Đề Gi, giai đoạn 2) bổ sung 2 hộ chưa di dời từ giai đoạn 1 (kế hoạch là 66 hộ).

Đối với Dự án tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Cong (xã An Hòa), UBND tỉnh thống nhất chuyển 178 hộ từ kế hoạch thực hiện giai đoạn 2027-2030 sang thực hiện ngay trong năm 2026. Theo đó, nâng mục tiêu di dời của dự án trong năm nay từ 30 hộ lên 208 hộ.

Đối với 13 hộ phát sinh tại thôn Trà Cong (gồm các trường hợp người con đã tách hộ nhưng sống chung nhà với bố mẹ - PV), UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với địa phương rà soát cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn thụ hưởng để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Bên cạnh các dự án được tăng mục tiêu, một số phương án được điều chỉnh giảm sau khi rà soát thực tế. Trong đó, phương án bố trí dân cư vùng thiên tai tại thôn An Quang Đông (xã Đề Gi) giảm 4 hộ do không đủ điều kiện bố trí tái định cư (kế hoạch là 24 hộ). Khu tái định cư dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc giảm 11 hộ do các hộ đã hoàn thành di dời trước năm 2026 (kế hoạch là 73 hộ).

Dự án tái định cư di dời khẩn cấp vùng sạt lở núi Gành, thôn Đức Phổ 1 (nay thuộc thôn Xuân An - xã Đề Gi, giai đoạn 2) bổ sung 2 hộ chưa di dời từ giai đoạn 1. Ảnh: Trọng Lợi

Theo rà soát của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tổng nhu cầu kinh phí thực hiện các dự án, phương án sau điều chỉnh hơn 1.087,6 tỷ đồng, giảm hơn 184,4 tỷ đồng so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho người dân hơn 207,8 tỷ đồng, gồm hỗ trợ làm nhà ở 111,18 tỷ đồng; hỗ trợ di chuyển người và tài sản 54,45 tỷ đồng; hỗ trợ phát triển sản xuất 33,42 tỷ đồng; hỗ trợ lương thực ban đầu và nước sinh hoạt hơn 8,7 tỷ đồng.

UBND tỉnh giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, điều chỉnh và ưu tiên bố trí vốn cho những dự án có khả năng hoàn thành giải phóng mặt bằng, di dời dân và giải ngân trong năm 2026. Nguồn vốn còn dư hoặc chưa sử dụng hết được xem xét điều chuyển cho các dự án cấp thiết khác nhằm sử dụng hiệu quả nguồn lực.

Tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh bồi thường, giao đất, hỗ trợ người dân xây dựng nhà ở, phấn đấu hoàn thành việc bố trí, ổn định dân cư theo tiến độ, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân tại các vùng có nguy cơ thiên tai.