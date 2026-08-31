(GLO)- Từ ngày 1-9, Nghị định số 284/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài sản mã hóa và thị trường tài sản mã hóa chính thức có hiệu lực. Theo nghị định, mức phạt tiền tối đa là 100 triệu đồng đối với cá nhân, 200 triệu đồng đối với tổ chức.

Theo đó, đối với nhà đầu tư trong nước, việc giao dịch tài sản mã hóa không đúng quy định có thể bị xử phạt.

Cụ thể, hành vi giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được Bộ Tài chính cấp phép có thể bị phạt từ 30-50 triệu đồng.

Từ ngày 1-9, giao dịch tài sản mã hóa sai quy định có thể bị phạt đến 100 triệu đồng. Ảnh: Chinhphu.vn

Tuy nhiên, theo cơ chế thí điểm thị trường tài sản mã hóa, việc xử lý đối với hành vi này được đặt ra sau 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép.

Mức phạt từ 70-100 triệu đồng được áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư trong nước giao dịch các tài sản mã hóa được chào bán, phát hành cho nhà đầu tư nước ngoài nhưng không đúng quy định.

Nghị định cũng quy định mức phạt cao đối với hoạt động cung cấp dịch vụ trái phép. Theo đó, tổ chức thực hiện cung cấp dịch vụ liên quan đến tài sản mã hóa hoặc quảng cáo, tiếp thị các dịch vụ này khi chưa được cấp phép có thể bị phạt từ 180-200 triệu đồng.

Mức phạt đối với cá nhân thực hiện hành vi vi phạm tương tự bằng một nửa mức phạt áp dụng cho tổ chức.