Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư dự án thủy điện Sê San 4 mở rộng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4 mở rộng, do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư.

Dự án triển khai tại xã Ia O (tỉnh Gia Lai) và xã Ia Tơi (tỉnh Quảng Ngãi), với tổng diện tích sử dụng đất 40,15 ha; trong đó 29,95 ha sử dụng có thời hạn và 10,20 ha sử dụng tạm thời.

Nhà máy có công suất thiết kế 120MW, sản lượng điện trung bình hằng năm khoảng 58,95 triệu kWh. Dự án sẽ đấu nối bằng đường dây 220kV mạch đơn từ trạm biến áp 220kV của nhà máy mở rộng đến thanh cái 220kV Trạm biến áp 220kV Nhà máy thủy điện Sê San 4 hiện hữu.

Theo mục tiêu được phê duyệt, dự án nhằm bổ sung nguồn điện sạch từ năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, tạo nguồn dự phòng linh hoạt khi phụ tải biến động; đồng thời, tận dụng lượng nước xả thừa vào mùa lũ của nhà máy Sê San 4 hiện hữu để phát điện, góp phần giảm phát thải khí CO 2 .

Nhà máy thủy điện Sê San 4. Ảnh: Công ty Phát triển Thủy điện Sê San

Tổng vốn đầu tư của dự án hơn 2.995 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 599 tỷ đồng và vốn huy động hơn 2.396 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư (23-8-2026).

Theo tiến độ đề ra, từ tháng 9-2026 đến tháng 4-2027, nhà đầu tư sẽ triển khai các thỏa thuận chuyên ngành, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, đàm phán hợp đồng mua bán điện và thực hiện các thủ tục về đất đai. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 5-2027 và hoàn thành, đưa vào vận hành vào tháng 6-2030.

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu EVN phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các sở, ngành của tỉnh Quảng Ngãi để hoàn tất thủ tục liên quan đến phần diện tích dự án nằm trên địa bàn tỉnh này; đồng thời chuẩn xác ranh giới, diện tích dự án với UBND xã Ia O, UBND xã Ia Tơi và Ban Quản lý rừng phòng hộ Gia Lai.

Phương án đấu nối chỉ được triển khai khi phù hợp với Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Nhà đầu tư phải trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh vị trí đấu nối trong quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, cũng như trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận hướng tuyến đường dây đấu nối 220kV theo quy định...

Theo Sở Tài chính tỉnh Gia Lai, Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 4 mở rộng là 1 trong 6 dự án đầu tư thu hút mới từ ngày 21 đến 27-8-2026. 5 dự án còn lại, gồm: Nhà máy chế biến tinh bột sắn Vân Canh của Công ty TNHH MTV Nguyên Liêm (165 tỷ đồng); Nhà máy xử lý xà bần, phế thải xây dựng, tái chế làm vật liệu xây dựng, vật liệu san lấp Long Mỹ - Quy Nhơn của Công ty CP Công trình đô thị Gia Lai (57,5 tỷ đồng); Nhà máy chế biến thủy sản công nghệ cao SeaWealth Việt Nam của Công ty TNHH Thủy sản SeaWealth (31,5 tỷ đồng); Thủy điện Đăk Pô Kei của Công ty CP Thủy điện Đăk Pô Kei (198,03 tỷ đồng); Nhà máy thủy điện Ia Hiao của Công ty CP Thủy điện Ia Hiao (459,62 tỷ đồng).

Như vậy, trong tháng 8-2026, Gia Lai thu hút mới 19 dự án, với tổng vốn đăng ký gần 9.820 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh thu hút 198 dự án, vượt 16,47% kế hoạch năm do UBND tỉnh giao. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 180.510 tỷ đồng, tăng 46,67% về số dự án và tăng 142,85% về vốn so với cùng kỳ năm 2025.

Trong số này có 192 dự án trong nước, với tổng vốn hơn 176.501 tỷ đồng; 6 dự án FDI, tổng vốn hơn 4.009 tỷ đồng, tương đương 154,22 triệu USD. Công nghiệp tiếp tục là lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất, với 102 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 149.528 tỷ đồng.