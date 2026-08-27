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Hải quan tự động xác nhận tờ khai cho doanh nghiệp chế xuất từ ngày 9-9

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Thời báo Tài chính Việt Nam, Báo Công Lý)

(GLO)- Từ ngày 9-9-2026, Cục Hải quan sẽ triển khai trên toàn quốc chức năng tự động xác nhận qua khu vực giám sát đối với một số tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu liên quan đến doanh nghiệp chế xuất, qua đó giảm thao tác thủ công và tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.

Theo Công văn số 20991/CHQ-GSQL ngày 26-8-2026, Cục Hải quan cho biết trong quá trình thực hiện Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18-12-2025 của Bộ Tài chính, cơ quan Hải quan đã tiếp nhận nhiều ý kiến của doanh nghiệp về việc khai báo số quản lý nội bộ và xác nhận tờ khai qua khu vực giám sát đối với hàng hóa mua, bán, thuê, mượn giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa.

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Hải quan tự động xác nhận tờ khai cho doanh nghiệp chế xuất từ ngày 9-9. Ảnh minh họa AI

Để tháo gỡ vướng mắc, Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định, đồng thời chuẩn bị các điều kiện để triển khai chức năng tự động.

Cụ thể, từ ngày 9-9, hệ thống sẽ tự động xác nhận qua khu vực giám sát đối với các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu giữa doanh nghiệp chế xuất và doanh nghiệp nội địa; giữa hai doanh nghiệp chế xuất; và giữa doanh nghiệp chế xuất với chi nhánh. Chức năng này được áp dụng trên phạm vi toàn quốc.

Đối với các tờ khai đăng ký từ ngày 9-9-2026, người khai hải quan phải khai báo số quản lý nội bộ theo quy định tại Thông tư số 121/2025/TT-BTC.

Theo hướng dẫn, trên tờ khai xuất khẩu, doanh nghiệp xuất khẩu khai mã “#&XKPTQ” tại ô “Số quản lý nội bộ doanh nghiệp”. Trên tờ khai nhập khẩu, doanh nghiệp nhập khẩu khai “#&NKPTQ#&Số tờ khai xuất khẩu tương ứng của doanh nghiệp xuất khẩu (11 ký tự đầu)” tại ô tương ứng. Việc chuẩn hóa thông tin này là cơ sở để hệ thống nhận diện và thực hiện tự động việc xác nhận qua khu vực giám sát.

Riêng trường hợp doanh nghiệp chế xuất mua bán, gia công, thuê, mượn hàng hóa với thương nhân nước ngoài và được chỉ định giao hàng cho doanh nghiệp nội địa hoặc doanh nghiệp chế xuất tại Việt Nam, việc thực hiện thủ tục vẫn theo quy định về xuất nhập khẩu tại chỗ tại Điều 86 Thông tư số 38/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 121/2025/TT-BTC. Khi đó, doanh nghiệp xuất khẩu khai “#&XKTC”, còn doanh nghiệp nhập khẩu khai “#&NKTC#&Số tờ khai xuất khẩu tương ứng của doanh nghiệp xuất khẩu (11 ký tự đầu)” tại chỉ tiêu số quản lý nội bộ doanh nghiệp.

Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực chủ động thông báo, hướng dẫn doanh nghiệp, bảo đảm việc triển khai chức năng tự động xác nhận qua khu vực giám sát từ ngày 9-9 được thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

Việc chuyển sang xác nhận tự động được kỳ vọng góp phần giảm khâu xử lý thủ công, rút ngắn thao tác trong quá trình làm thủ tục và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa giữa doanh nghiệp chế xuất với các đối tác.

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