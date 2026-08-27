Thêm động lực để doanh nghiệp đổi mới

(GLO)- Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo đang tạo thêm nguồn lực, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Chủ động đổi mới để thích ứng

Trước yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, kỹ thuật và môi trường, nhiều DN trên địa bàn tỉnh đã chủ động đầu tư máy móc, tự động hóa một số công đoạn sản xuất, đồng thời đưa công nghệ vào quản lý chất lượng và vận hành.

Công ty TNHH May Hoài Sơn sử dụng nhiều máy móc hiện đại trong sản xuất, gia công. Ảnh: Hồ Điểm

Tại Công ty TNHH May Hoài Sơn (phường Hoài Nhơn Bắc), đầu tư công nghệ được xác định là một trong những giải pháp quan trọng để nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm và bảo đảm việc làm cho khoảng 500 lao động. DN hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực may mặc, với thị trường xuất khẩu chính là Mỹ, nên yêu cầu về chất lượng và tiến độ luôn được đặt lên hàng đầu.

Trong nhà xưởng, nhiều thiết bị hiện đại được đầu tư phù hợp với từng khâu sản xuất, từng chủng loại sản phẩm, qua đó giảm sự phụ thuộc vào lao động thủ công. Đáng chú ý, hệ thống máy nối chun tự động giúp năng suất tăng gấp đôi, đồng thời nâng độ chính xác trong sản xuất.

Ông Trịnh Hoài Sang - Giám đốc Công ty TNHH May Hoài Sơn - cho biết: rong năm 2026, công ty mở rộng thêm khoảng 6.900 m² nhà xưởng, kho bãi và dự kiến tăng khoảng 100 lao động. Cùng với mở rộng sản xuất, DN chú trọng các yêu cầu về môi trường và chất lượng sản phẩm phục vụ xuất khẩu.

Không chỉ lĩnh vực may mặc, các DN chế biến cũng đang đẩy mạnh đổi mới từ sản xuất đến quản lý. Tại Công ty CP IPP Sachi (phường Bồng Sơn), công nghệ được đưa vào nhiều khâu, từ máy móc, thiết bị đến kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và vận hành.

Cùng với nghiên cứu, hoàn thiện máy móc, thiết bị, Công ty CP IPP Sachi sử dụng các công cụ AI hỗ trợ quản lý chất lượng và sản xuất. Ảnh: Hồ Điểm

Giám đốc Nguyễn Hữu Vinh cho hay: Công ty thường xuyên nghiên cứu, hoàn thiện máy móc, thiết bị và từng bước đưa AI vào quản lý chất lượng, sản xuất. Công nghệ giúp DN tối ưu quy trình, kiểm soát tốt hơn chất lượng sản phẩm, đồng thời giảm chi phí sản xuất.

Tạo thêm lực đẩy

Đổi mới công nghệ không chỉ cần quyết tâm mà còn đòi hỏi nguồn vốn, nhân lực và khả năng tiếp nhận,làm chủ công nghệ. Vì vậy, bên cạnh nỗ lực tự thân, DN rất cần những chính sách hỗ trợ phù hợp để giảm chi phí đầu tư, nâng năng lực hấp thụ công nghệ và thúc đẩy quá trình đổi mới.

Theo Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND (quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh), DN được hỗ trợ thuê chuyên gia tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực hấp thụ và làm chủ công nghệ; chuyển giao công nghệ; áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến, truy xuất nguồn gốc; xác lập quyền sở hữu công nghiệp...

Cùng với chính sách hỗ trợ trực tiếp, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh cũng từng bước được hình thành, tạo thêm môi trường để các ý tưởng, dự án mới được nuôi dưỡng và phát triển. Trong giai đoạn 2019 - 2025, hơn 2.000 lượt học viên được đào tạo; 105 ý tưởng, dự án được ươm tạo; 16 dự án, DN khởi nghiệp được cố vấn, tăng tốc. Mạng lưới kết nối hiện có 88 nhà tư vấn và 91 nhà đầu tư.

Qua khảo sát một số DN khởi nghiệp, Sở KH&CN ghi nhận nhu cầu tập trung vào đầu tư thiết bị, công nghệ chế biến; xây dựng tiêu chuẩn chất lượng, sở hữu trí tuệ và đào tạo kiến thức về KH&CN, quản trị. Đây cũng là những lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng nâng cấp sản phẩm và mở rộng thị trường của DN.

Bà Võ Thị Tuyết Hà - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Khoa học Quốc tế Trường Sinh (phường Thống Nhất) cho biết: Cùng với công nghệ sản xuất, năng lực quản trị ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển của DN. Công ty đang từng bước chuyển một số công đoạn thủ công sang sản xuất công nghiệp, đầu tư máy móc, thiết bị; đồng thời sử dụng phần mềm trong quản lý, điều hành và tiếp cận AI để phục vụ hoạt động của DN.

Theo Phó Giám đốc Sở KH&CN Nguyễn Hữu Hà, Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND không chỉ hỗ trợ DN về tài chính mà còn hướng đến tạo điều kiện để DN nâng cao khả năng làm chủ công nghệ, chuẩn hóa quy trình sản xuất, mở rộng thị trường và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Nếu được triển khai hiệu quả, chính sách sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của DN trong giai đoạn mới.