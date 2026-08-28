(GLO)- Sáng 28-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Trợ lý số Mặt trận phường Hội Phú” nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong hoạt động Mặt trận tại cơ sở.

Ban Quản lý mô hình "Trợ lý số Mặt trận phường Hội Phú" gồm 5 thành viên. Ảnh: B.B

Ban Quản lý mô hình gồm 5 thành viên. Ông Nguyễn Văn Thông - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường làm Trưởng ban.

Ban Quản lý mô hình có nhiệm vụ quản lý, cập nhật dữ liệu và nội dung; duy trì hoạt động ổn định, an toàn; hướng dẫn cán bộ Mặt trận và Ban Công tác Mặt trận khai thác, sử dụng hiệu quả các công cụ số. Đồng thời, Ban Quản lý theo dõi, đánh giá kết quả hoạt động, tiếp nhận phản ánh, vướng mắc để kịp thời điều chỉnh, hoàn thiện mô hình.

“Trợ lý số Mặt trận phường Hội Phú” được triển khai nhằm hỗ trợ cán bộ Mặt trận phường và Ban Công tác Mặt trận tại các tổ dân phố, làng trong tra cứu, tổng hợp thông tin; xây dựng văn bản, báo cáo, kế hoạch; phục vụ công tác tuyên truyền, vận động và nắm bắt tình hình nhân dân.

Việc đưa mô hình vào hoạt động góp phần đổi mới phương thức làm việc của Mặt trận theo hướng nhanh chóng, khoa học, hiệu quả; giảm thời gian xử lý công việc, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận ở cơ sở.