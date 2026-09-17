Đưa AI vào sản xuất, y tế, logistics: Mức tài trợ lên tới 3 tỷ đồng

(GLO)- Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong sản xuất, y tế, logistics và một số lĩnh vực ưu tiên có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Hồ sơ được tiếp nhận đến 17 giờ ngày 10-10-2026.

Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia (NATIF, Bộ Khoa học và Công nghệ) vừa công bố kế hoạch tài trợ nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng AI năm 2026 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức đưa các giải pháp AI vào sản xuất, kinh doanh và hoạt động quản lý.

Theo kế hoạch, đối tượng được tham gia là doanh nghiệp, tổ chức có tư cách pháp nhân, có nhu cầu ứng dụng AI để tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới, quy trình mới, mô hình kinh doanh mới hoặc cải tiến đáng kể sản phẩm, dịch vụ, quy trình, mô hình kinh doanh hiện có.

Các doanh nghiệp, tổ chức triển khai nhiệm vụ đổi mới công nghệ ứng dụng AI trong sản xuất, y tế, logistics có thể được ngân sách nhà nước tài trợ tối đa 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Ảnh internet

Mức tài trợ từ ngân sách nhà nước không quá 3 tỷ đồng cho mỗi nhiệm vụ. Thời gian thực hiện mỗi nhiệm vụ không quá 12 tháng. Tổ chức chủ trì phải có phương án và tài liệu chứng minh khả năng huy động nguồn vốn hợp pháp ngoài ngân sách nhà nước.

Mức hỗ trợ được xác định theo quy định tại Thông tư số 39/2025/TT-BKHCN. Cụ thể, với nhiệm vụ tạo ra sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh mới, ngân sách nhà nước có thể bảo đảm tối đa 50% tổng dự toán kinh phí. Với nhiệm vụ cải tiến đáng kể sản phẩm, dịch vụ, quy trình hoặc mô hình kinh doanh đã có, mức hỗ trợ tối đa là 30% tổng dự toán. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, số tiền tài trợ theo kế hoạch này không vượt quá 3 tỷ đồng/nhiệm vụ.

NATIF xác định 6 nhóm lĩnh vực ưu tiên gồm: công nghiệp chế biến, chế tạo; nông nghiệp và chế biến nông sản; y tế và dược phẩm; logistics và chuỗi cung ứng; thương mại, dịch vụ và quản trị doanh nghiệp; cơ quan hành chính nhà nước.

Về địa bàn, kế hoạch ưu tiên Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Tây Ninh và các địa phương có nhu cầu tham gia.

Các tổ chức có hợp đồng, thỏa thuận hoặc cam kết hợp pháp với viện nghiên cứu, trường đại học hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ có giải pháp AI cũng được ưu tiên xem xét. Theo NATIF, cách tiếp cận này nhằm kết nối nhu cầu ứng dụng công nghệ với năng lực nghiên cứu, phát triển và cung cấp giải pháp AI.

Doanh nghiệp, tổ chức có nhu cầu đăng ký phải nộp hồ sơ đề nghị tài trợ theo quy định, trong đó có đơn đăng ký, thuyết minh nhiệm vụ và cam kết về việc chỉ tiếp nhận một nguồn ngân sách nhà nước cho cùng một nội dung chi của nhiệm vụ.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 10-10-2026. Sau thời điểm này, NATIF sẽ dừng tiếp nhận hồ sơ cho đến khi có thông báo tiếp theo.