Xã Kông Bơ La: Đẩy mạnh ứng dụng AI và chuyển đổi số trong thực thi công vụ

(GLO)- Sáng 28-7, UBND xã Kông Bơ La tổ chức chương trình tập huấn nâng cao năng lực số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và bảo đảm an toàn thông tin cho 80 cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

Chương trình do PGS.TS Trần Mạnh Huy - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI - trực tiếp truyền đạt.

Cán bộ, công chức, viên chức xã Kông Bơ La được tập huấn nâng cao năng lực số. Ảnh: Hữu Nở

Trong thời lượng một ngày, các học viên đã đi sâu tiếp cận và thực hành nhiều nội dung thiết thực như: Tối ưu hóa công việc số (Kỹ năng vận hành, xử lý công việc hiệu quả trên môi trường điện tử). Đột phá với AI hành chính (Ứng dụng các công cụ tiên tiến như NotebookLM, ChatGPT vào soạn thảo văn bản, tổng hợp dữ liệu và xây dựng báo cáo tự động). An toàn và Bảo mật (Kỹ năng khai thác AI đi đôi với bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật nhà nước).

Chương trình tập huấn không chỉ giúp đội ngũ cán bộ xã chuẩn hóa kỹ năng số, mà còn tạo bước đệm đưa AI vào thực tiễn công vụ - hướng tới xây dựng một chính quyền số hiện đại, chuyên nghiệp và phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.