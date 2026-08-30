Phường Tam Quan tổ chức Hội thi “Toàn dân với phong trào bình dân học vụ số”

(GLO)- Ngày 29-8, UBND phường Tam Quan (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức Hội thi “Toàn dân với phong trào bình dân học vụ số”.

Hội thi thu hút 7 đội đến từ các khu phố gồm: An Mỹ, An Thái, Mỹ Lộc, An Quý, Hoài Châu, Tân An và Hội An.

Đội khu phố Hoài Châu tham gia phần thi chào hỏi. Ảnh: Thái Ngân

Với sự chuẩn bị công phu, các đội đã mang đến những phần thi sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện sự sáng tạo và tinh thần đoàn kết; đồng thời, chuyển tải nhiều kiến thức thiết thực về chuyển đổi số đến cán bộ, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân.

Các đội trải qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, Tìm hiểu kiến thức và Tiểu phẩm. Nội dung xoay quanh chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về chuyển đổi số; lợi ích của phong trào “Bình dân học vụ số”; sử dụng dịch vụ công trực tuyến, VNeID, thanh toán không dùng tiền mặt, mã QR; nhận diện các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, mã OTP và bảo đảm an toàn, an ninh mạng…

Các đội tham gia phần thi tìm hiểu kiến thức. Ảnh: Thái Ngân

Đặc biệt, thông qua các hình thức sân khấu hóa, các đội đã cụ thể hóa những nội dung về chuyển đổi số bằng các tình huống gần gũi trong đời sống. Qua đó, người dân dễ tiếp cận, ghi nhớ và từng bước ứng dụng các tiện ích số vào hoạt động sản xuất kinh doanh và sinh hoạt hằng ngày.

Ban Tổ chức trao giải nhất cho khu phố An Mỹ. Ảnh: Thái Ngân

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất cho khu phố An Mỹ; giải nhì cho đội khu phố Hoài Châu; giải ba cho đội khu phố Mỹ Lộc và 4 giải khuyến khích cho các đội tham gia.