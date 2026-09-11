Phường An Phú và Viettel Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số

Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Trần Phi

Theo nội dung ký kết, 2 bên sẽ phối hợp triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin nền tảng; nâng cao nhận thức số; phát triển hạ tầng số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Viettel Gia Lai cam kết huy động nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực công nghệ để hỗ trợ phường An Phú triển khai các dự án ưu tiên, từng bước hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đại diện lãnh đạo phường An Phú và Viettel Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Trần Phi

Tại lễ ký kết, lãnh đạo phường An Phú khẳng định: Việc hợp tác với Viettel Gia Lai là bước đi quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động của chính quyền và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.