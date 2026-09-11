Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Nghị quyết số 57

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Phường An Phú và Viettel Gia Lai ký kết hợp tác chuyển đổi số

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 10-9, UBND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Viettel Gia Lai tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030.

quang-canh-le-ky-ket.jpg
Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Trần Phi

Theo nội dung ký kết, 2 bên sẽ phối hợp triển khai 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: xây dựng các giải pháp công nghệ thông tin nền tảng; nâng cao nhận thức số; phát triển hạ tầng số; chính quyền số; kinh tế số; xã hội số và bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Viettel Gia Lai cam kết huy động nguồn lực, kinh nghiệm và năng lực công nghệ để hỗ trợ phường An Phú triển khai các dự án ưu tiên, từng bước hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

dai-dien-lanh-dao-phuong-an-phu-va-viettel-gia-lai-ky-ket-thoa-thuan-hop-tac-ve-chuyen-doi-so-giai-doan-2026-2030.jpg
Đại diện lãnh đạo phường An Phú và Viettel Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số giai đoạn 2026-2030. Ảnh: Trần Phi

Tại lễ ký kết, lãnh đạo phường An Phú khẳng định: Việc hợp tác với Viettel Gia Lai là bước đi quan trọng nhằm đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, hiện đại hóa hoạt động của chính quyền và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

Nghị quyết số 57

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Gia Lai triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

Gia Lai triển khai làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế trong 90 ngày

Cải cách hành chính

(GLO)- Chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu và chuẩn hóa dữ liệu y tế sẽ được triển khai trên địa bàn tỉnh Gia Lai từ tháng 7 đến hết tháng 9-2026, với mục tiêu nâng cao chất lượng dữ liệu, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai.

Gia Lai sẽ triển khai công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ TTHC lĩnh vực đất đai

Thời sự

(GLO)- Ngày 1-6, Văn phòng UBND tỉnh ban hành Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tại buổi làm việc về công tác xây dựng, triển khai “Công cụ AI hỗ trợ thẩm định hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai” và “Công cụ theo dõi dự án đầu tư ngoài ngân sách”.

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý đo lường, chất lượng

Chuyển đổi số nâng cao hiệu quả quản lý đo lường, chất lượng

Nghị quyết số 57

(GLO)- Thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Sở Khoa học và Công nghệ) đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, cải cách TTHC và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng chương trình bảo đảm đo lường, góp phần bảo đảm tính chính xác trong giao dịch thương mại, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đại diện các doanh nghiệp và tổ chức vinh dự nhận giải thưởng dành cho 97 đơn vị tiêu biểu có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Vinh danh 97 đơn vị tiêu biểu tạo dấu ấn trong chuyển đổi số

Nghị quyết số 57

(GLO)- Lễ biểu dương “Thành tựu tác động vì Việt Nam số” (Vietnam I4 Impact Awards) năm 2026 diễn ra tại Hà Nội ngày 30-5. Theo đó, 97 đơn vị được vinh danh có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

null