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Bộ Công an tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật, bảo đảm TTATGT

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(GLO)- Ngày 11-9, tại Gia Lai, Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp (V03) phối hợp với Công an tỉnh Gia Lai tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ với chủ đề “Chuyển đổi số trong phổ biến, giáo dục pháp luật và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông”.

Hội thảo do Trung tướng, PGS.TS Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục V03, chủ trì. Tham dự Hội thảo còn có Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, các Học viện, Trường CAND cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

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Bộ Công an tổ chức Hội thảo về chuyển đổi số trong phổ biến pháp luật, bảo đảm TTATGT. Ảnh: Công Thịnh

Hội thảo nhằm quán triệt, triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 445/KH-BCA về thực hiện Đề án “Chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2025-2030” và Kế hoạch số 438/KH-BCA-V03 về tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung trao đổi, chia sẻ những mô hình, cách làm sáng tạo trong ứng dụng công nghệ số vào phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền về trật tự, an toàn giao thông. Tiêu biểu như xây dựng hệ sinh thái truyền thông số, ứng dụng AI, Big Data và tích hợp tuyên truyền, kiểm tra kiến thức trên VNeID; sản xuất video, infographic đa ngữ phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai các mô hình “Nhà truyền thông số”, “Chatbot AI”, “Kết nối Zalo - Vì bình yên cuộc sống”, trợ lý ảo “Trung úy Sơn Động AI”...

Phát biểu bế mạc, Trung tướng Phạm Công Nguyên đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, chất lượng các tham luận và ý kiến đóng góp của đại biểu. Ban Tổ chức sẽ tổng hợp, chọn lọc các ý kiến để tham mưu Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an hoàn thiện thể chế, chính sách; triển khai hiệu quả các đề án, trung tâm dữ liệu giám sát giao thông và nhân rộng những mô hình tuyên truyền số hiệu quả trên toàn quốc.

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