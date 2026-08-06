Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai họp phiên thứ hai

(GLO)- Chiều 6-8, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Gia Lai chủ trì họp phiên thứ hai của Ban Chỉ đạo.

Dự phiên họp có đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh...

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Trọng Lợi

Báo cáo tại phiên họp, ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở KH&CN - cho biết: 7 tháng đầu năm 2026, việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị được tỉnh triển khai quyết liệt, toàn diện trên các lĩnh vực. Đây cũng được xem là trụ cột chiến lược trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh hoàn thành 170/275 nhiệm vụ do Trung ương giao (đạt 61,82%), không có nhiệm vụ quá hạn chưa hoàn thành. Đối với Kế hoạch số 42-KH/TU của Tỉnh ủy, đã hoàn thành 48/94 nhiệm vụ, trong khi 40/49 chỉ tiêu vẫn đang tiếp tục triển khai.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng với 100% hồ sơ công việc của các cơ quan nhà nước được xử lý trên môi trường điện tử (trừ văn bản mật). Tỉnh đã ban hành 3 quyết định thông qua phương án đơn giản hóa đối với 1.713 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ cắt giảm thời gian giải quyết 55,15%, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao theo Nghị quyết số 66/NQ-CP.

Tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt trên 96,3%, số hóa và tái sử dụng dữ liệu trên 95%, thanh toán trực tuyến đạt 97,7%. Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đã kết nối với 24 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương.

Trong lĩnh vực khoa học công nghệ, tỉnh đang triển khai các công nghệ chiến lược như: trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, blockchain; đồng thời đề xuất trình Ban Chỉ đạo Trung ương các sản phẩm chiến lược gồm Graphene, ứng dụng kỹ thuật Protein Engineering cùng bài toán lớn về ứng dụng GIS, UAV trong quản lý tài nguyên; mở rộng hợp tác với nhiều tổ chức nghiên cứu quốc tế.

Năm 2026, tỉnh bố trí 4,67% chi ngân sách cho khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, vượt mức tối thiểu theo Nghị quyết số 57-NQ/TW.

Trong quá trình triển khai đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo. Đơn cử, Sở Y tế triển khai mô hình Bệnh án điện tử, Kiosk y tế thông minh và kết nối dữ liệu khám chữa bệnh với hệ thống quốc gia (trong đó có 83 Kiosk y tế đã lắp đặt tại 12 bệnh viện và 28 trung tâm y tế); 40 cơ sở khám chữa bệnh công lập đã vận hành bệnh án điện tử, đạt tỷ lệ 100%.

Tỉnh đoàn Gia Lai triển khai mô hình Tuổi trẻ Gia Lai tiên phong chuyển đổi số, thu hút hơn 2.251 đoàn viên, thanh niên với 162 tổ công nghệ số thanh niên và 58 đội hình lưu động gồm 748 đoàn viên.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại phiên họp, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong 5 tháng cuối năm 2026. Ảnh: Trọng Lợi

Văn phòng UBND tỉnh triển khai mô hình Thực hiện thủ tục hành chính không phụ thuộc địa giới, đã công bố 235 thủ tục cấp tỉnh và 110 thủ tục cấp xã, cho phép người dân nộp hồ sơ tại bất kỳ trung tâm phục vụ hành chính công xã, phường nào trong tỉnh.

Bên cạnh đó là mô hình Chợ số - Nông thôn số với 6 lớp tập huấn cho 481 tiểu thương, hỗ trợ đưa hơn 200 sản phẩm OCOP lên sàn thương mại điện tử; các mô hình Gia đình số, Phụ nữ hội nhập an toàn trên môi trường mạng của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và mô hình Lắng nghe nhân dân nói qua mã QR của xã An Lương.

Bên cạnh kết quả đạt được, tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: tiến độ giải ngân kinh phí còn chậm; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến dành cho doanh nghiệp còn thấp; việc kết nối dữ liệu với Trung ương chưa đồng bộ và một bộ phận người dân, nhất là người cao tuổi, đồng bào dân tộc thiểu số còn hạn chế về kỹ năng số...

5 tháng cuối năm, tỉnh sẽ tập trung xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số; đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn, nâng cấp Trung tâm điều hành thông minh (IOC), Kho dữ liệu dùng chung; nhân rộng mô hình xã hạt nhân về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết số 57-NQ/TW trong năm 2026.

Tại phiên họp, Ban Chỉ đạo cũng nghe báo cáo dự thảo Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và việc triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Trưởng Ban Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ phát biểu làm rõ thêm các vấn đề được đề cập đến kết quả triển khai trong 7 tháng năm 2026 về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ảnh: Trọng Lợi

Phát biểu kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc cho rằng, phiên họp lần thứ hai được tổ chức ngay sau khi Ban Chỉ đạo Trung ương ban hành Thông báo số 134-TB/VPTW ngày 2-8-2026 về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương.

Yêu cầu đặt ra đối với tỉnh là phải khẩn trương quán triệt, cụ thể hóa đầy đủ các chỉ đạo mới của Trung ương; chuyển mạnh từ xây dựng kế hoạch sang tổ chức thực hiện, từ quản lý tiến độ sang quản trị kết quả, lấy sản phẩm cụ thể và hiệu quả thực chất làm thước đo.

Để hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026, đồng chí Thái Đại Ngọc đề nghị các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương rà soát toàn bộ nhiệm vụ, chỉ tiêu năm 2026; xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành 100% nhiệm vụ theo Kế hoạch số 42-KH/TU ngày 12-2-2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 22-1-2026 của UBND tỉnh; đồng thời, chủ động triển khai không để việc chờ hướng dẫn từ Trung ương ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các cơ quan có tỷ lệ hoàn thành dưới 50% hoặc chưa hoàn thành nhiệm vụ nào phải làm rõ trách nhiệm, đề ra giải pháp, cam kết tiến độ khắc phục với Ban Chỉ đạo trước ngày 20-8-2026.

Mỗi nhiệm vụ phải xác định rõ người chịu trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm đầu ra và tiêu chí đánh giá. Ngay sau phiên họp này phải cụ thể hóa để thực hiện, không giao nhiệm vụ chung chung, không xác định được kết quả cuối cùng.

Tập trung hoàn thiện hạ tầng số và dữ liệu; xây dựng, nâng cấp IOC, Kho dữ liệu dùng chung của tỉnh theo nguyên tắc dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; đẩy mạnh chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu phục vụ chỉ đạo, điều hành.

Đồng thời, hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai, số hóa tài liệu Lưu trữ lịch sử tỉnh; triển khai internet miễn phí tại các thôn đặc biệt khó khăn và xóa điểm lõm sóng tại thôn O2, xã Vĩnh Sơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang trao đổi các nội dung triển khai chuyển đổi số ở cấp cơ sở. Ảnh: Trọng Lợi

Quyết liệt đẩy nhanh giải ngân kinh phí khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, không để dồn vào cuối năm; người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ban Chỉ đạo về kết quả giải ngân của đơn vị mình.

Khẩn trương phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để hoàn thiện, triển khai Đề án đổi mới cơ chế Quỹ phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu; chủ động làm việc với các bộ, ngành để hoàn thành kết nối 15/17 nhóm cơ sở dữ liệu còn lại; nâng cao tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến dành cho doanh nghiệp; bảo đảm Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh vận hành an toàn, thông suốt; hỗ trợ các xã, phường còn khó khăn trong triển khai; đồng thời, đổi mới phương thức phối hợp, tái cấu trúc quy trình xử lý công việc trên môi trường số.

Cùng với đó, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người dân; phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về kỹ năng số năm 2026; phát huy hiệu quả Tổ công nghệ số cộng đồng, phong trào "Bình dân học vụ số", "Bình dân AI học vụ".

Xây dựng đội ngũ cán bộ có tư duy số, năng lực số; chủ động khai thác dữ liệu và ứng dụng AI để nâng cao chất lượng tham mưu, từng bước chuyển sang phương thức làm việc dựa trên dữ liệu và công nghệ.

Đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; tháo gỡ vướng mắc để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn; triển khai hiệu quả các bài toán lớn của tỉnh về trí tuệ nhân tạo, GIS, UAV, dữ liệu không gian, cơ sở dữ liệu môi trường và đô thị số.

Đồng thời, tổ chức tốt chuỗi sự kiện Năm Lượng tử 2026; thúc đẩy thị trường công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hoàn thành 37 nhiệm vụ mô hình "Xã hạt nhân về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số" tại xã Tây Sơn để đánh giá, nhân rộng.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ; cập nhật đầy đủ, kịp thời tiến độ trên Hệ thống theo dõi nhiệm vụ của Trung ương và của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy cũng thống nhất chủ trương ban hành kế hoạch triển khai Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; công văn triển khai các nhiệm vụ theo Thông báo số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 20-7-2026 của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy giao Đảng ủy UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị rà soát tiến độ từng chỉ tiêu năm 2026, xác định rõ chỉ tiêu có nguy cơ không đạt để tập trung chỉ đạo gắn với bố trí, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nhất là đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư; chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2027.

Quang cảnh phiên họp. Ảnh: Trọng Lợi

Đối với các cơ quan Đảng của tỉnh, tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định; nâng cao hiệu quả khai thác các nền tảng số dùng chung; đẩy nhanh số hóa tài liệu, hồ sơ đảng viên, xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung"; nâng cao tỷ lệ xử lý hồ sơ công việc toàn trình trên môi trường điện tử; hoàn thành các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước trong xử lý văn bản, hồ sơ điện tử cấp độ mật, tối mật theo đúng lộ trình...

“Sau phiên họp này, các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị bắt tay ngay vào triển khai các nhiệm vụ được giao nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết số 57-NQ/TW đã đề ra” - Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh.