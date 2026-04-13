Phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch tại Pháp, niên đại ước tính 72 triệu năm

(GLO)- Bảo tàng Khủng long Mèze tọa lạc tại tỉnh Hérault (miền Nam nước Pháp) cho biết vừa phát hiện khoảng 100 quả trứng khủng long hóa thạch có niên đại ước tính 72 triệu năm; qua đó đưa khu vực này trở thành một trong những điểm khảo cổ quan trọng hàng đầu thế giới.

Theo nhà địa chất học và cổ sinh vật học Alain Cabot - chủ sở hữu Bảo tàng, trong suốt 30 năm qua, các cuộc khai quật thường chỉ tìm thấy những ổ trứng khủng long với vài quả, tối đa khoảng 10 quả.

Những cụm trứng khủng long hóa thạch được tìm thấy. Ảnh: Bảo tàng Khủng long Mèze

Tuy nhiên, trong đợt khai quật bắt đầu từ tháng 10-2025 trên diện tích 6 ha của khu bảo tồn, nhóm nghiên cứu đã phát hiện số lượng trứng lớn bất thường, “ít nhất khoảng 100 quả và có thể còn nhiều hơn nữa”.

Đáng chú ý, các dãy trứng xếp thành hàng - cấu trúc được đánh giá là chưa từng ghi nhận trước đó. Ông Cabot khẳng định, phát hiện này hoàn toàn có thể sánh ngang với các mỏ trứng khủng long khác trên thế giới như tại Argentina, sa mạc Gobi (Trung Quốc), Mỹ hay Tây Ban Nha.

Các quả trứng được phát hiện tại Mèze có dạng tròn, kích thước tương đương quả bóng ném. Dựa trên hình dạng này, các nhà nghiên cứu cho rằng, chúng có thể thuộc về nhóm khủng long ăn cỏ Sauropod với chiều dài lên tới 15 m và nặng khoảng 20 tấn.

Các nhà khoa học lý giải: Cách đây khoảng 75-65 triệu năm, khu vực này có khí hậu nhiệt đới, tương tự vùng Trung Phi ngày nay và thuộc 1 khu vực địa lý cổ được gọi là “đảo Pháp - Iberia”. Đây là vùng đồng bằng châu thổ với nhiều đảo nhỏ - nơi khủng long thường xuyên đến đẻ trứng.