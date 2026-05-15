Hội thảo "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Góc nhìn từ an toàn thông tin” tại Gia Lai

(GLO)- Chiều 14-5, tại phường Quy Nhơn, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Tư vấn giải pháp và An ninh mạng VPS tổ chức hội thảo chuyên đề “Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Góc nhìn từ an toàn thông tin”.

Tham gia hội thảo có khoảng 200 đại biểu là đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: N.L

Tại hội thảo, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 57-NQ/TW của Ban Bí thư về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Chỉ thị số 57-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin, an ninh dữ liệu trong hệ thống chính trị.

Các chuyên gia cũng tập trung phân tích thực trạng an toàn thông tin hiện nay, nhận diện những nguy cơ, rủi ro trên không gian mạng; đồng thời giới thiệu nhiều giải pháp công nghệ phục vụ bảo vệ hệ thống thông tin, phòng - chống tấn công mạng, mã độc tống tiền (Ransomware), cũng như các giải pháp sao lưu, lưu trữ và phục hồi dữ liệu an toàn.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày tài liệu và sản phẩm công nghệ phục vụ cho công tác chuyển đổi số. Ảnh: N.L

Bên cạnh đó, hội thảo còn đề cập việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ người dân, doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong giai đoạn hiện nay.

Hội thảo nhằm cung cấp thông tin, giúp lãnh đạo các cấp có cái nhìn toàn diện hơn về vai trò của chuyển đổi số; đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu trong quá trình ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, điều hành.