Quốc hội thảo luận tại hội trường về các dự án luật quan trọng

(GLO)- Sáng 11-4, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Hộ tịch (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Công chứng; Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý.

Thảo luận về dự án Luật Công chứng (sửa đổi), nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần quy định rõ phạm vi các giao dịch bắt buộc phải công chứng nhằm bảo đảm tính thống nhất khi áp dụng, đồng thời hạn chế phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết.

Theo các ý kiến thảo luận, việc xác định cụ thể những trường hợp bắt buộc công chứng ngay trong luật là yêu cầu cần thiết để tránh cách hiểu khác nhau giữa các cơ quan thực thi.

Một số đại biểu cho rằng, nếu quy định không rõ ràng sẽ dẫn đến tình trạng địa phương hoặc cơ quan thực hiện tự đặt thêm yêu cầu, làm tăng chi phí và thời gian cho người dân, doanh nghiệp. Do đó, cần phân định rạch ròi giữa các giao dịch bắt buộc công chứng với các giao dịch chỉ khuyến khích hoặc không bắt buộc. Đồng thời, dự thảo luật cũng cần bảo đảm sự thống nhất với các luật liên quan như dân sự, đất đai, nhà ở… nhằm tránh chồng chéo trong quá trình áp dụng.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý, các đại biểu tập trung cho ý kiến về việc mở rộng diện người được trợ giúp pháp lý nhằm bảo đảm quyền tiếp cận công lý của các nhóm yếu thế trong xã hội. Đồng thời, hoàn thiện các quy định liên quan để bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Các đại biểu cũng đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện cơ chế tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý; nâng cao chất lượng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý và tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức trong quá trình triển khai.

Trong khi đó, nhiều đại biểu cho rằng việc sửa đổi Luật Hộ tịch cần gắn với quá trình chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử đồng bộ, thống nhất trên toàn quốc. Để triển khai hiệu quả, cần quan tâm đầy đủ các yếu tố về hạ tầng công nghệ thông tin, nguồn nhân lực và bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan quản lý.

Các đại biểu cũng đề cập sự cần thiết phải làm rõ mối quan hệ giữa chức năng quản lý nhà nước trong Luật Hộ tịch với các luật liên quan, đặc biệt là trong bối cảnh dữ liệu dân cư, căn cước công dân đang được tích hợp, khai thác rộng rãi. Một số ý kiến nhấn mạnh cần phân định rõ phạm vi điều chỉnh nhằm tránh chồng chéo, bảo đảm thuận lợi trong tổ chức thực hiện.

Việc hoàn thiện Luật Hộ tịch (sửa đổi) sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực hộ tịch, thúc đẩy chuyển đổi số, đồng thời tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính liên quan...