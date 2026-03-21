Công an xã Chư Sê quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

(GLO)- Thời gian qua, Công an xã Chư Sê đã chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các đơn vị quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm để giữ bình yên cho nhân dân.

Xã Chư Sê được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 5 đơn vị hành chính của huyện Chư Sê (cũ) gồm: thị trấn Chư Sê, các xã Ia Blang, Dun, Ia Pal và Ia Glai.

Với diện tích trải rộng, dân cư đông đúc và có tuyến quốc lộ 14 đi qua, nơi đây thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm.

Một đối tượng tàng trữ hàng cấm là pháo nổ bị Công an xã Chư Sê bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Chuẩn - Phó Trưởng Công an xã Chư Sê, một trong những loại tội phạm có diễn biến phức tạp trên địa bàn xã là ma túy. Các đối tượng thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, karaoke… để tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, tội phạm ma túy có dấu hiệu xâm nhập vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để lại những hệ lụy khôn lường. “Thanh thiếu niên người DTTS nhận thức pháp luật hạn chế, rất dễ bị lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó phát sinh các loại tội phạm khác như cướp giật, trộm cắp…” - Thiếu tá Chuẩn cho hay.

Do đó, thời gian qua, Công an xã Chư Sê đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bám sát địa bàn cũng như di biến động của tội phạm ma túy để triệt xóa kịp thời. Qua đó, đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến loại tội phạm này.

Gần nhất, ngày 2-1, tại nhà nghỉ trong khuôn viên quán cà phê thuộc thôn Hồ Nước, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Chư Sê phát hiện, bắt quả tang đối tượng Dương Ngọc Điệp (SN 1996, trú tại xã Chư Sê) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã thu giữ 2 túi nilon chứa các hạt tinh thể và 1 đoạn ống nhựa đã dán kín 2 đầu, bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể. Đối tượng Điệp khai nhận các hạt tinh thể là ma túy dạng đá Methamphetamine có trọng lượng khoảng 0,7 g, tàng trữ để sử dụng.

Công an xã Chư Sê đã quyết liệt trấn áp các loại tội phạm phát sinh trên địa bàn. Ảnh: Văn Cường

Bên cạnh đó, tội phạm trộm cắp cũng luôn thường trực, nhất là ở vùng nông thôn khi nhiều người dân vẫn có tâm lý chủ quan, lơi lỏng trong bảo quản tài sản. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Chư Sê đã phá 2 vụ trộm cắp cà phê và máy bơm nước, bắt giữ 4 đối tượng.

Thiếu tá Chuẩn chia sẻ: “Lực lượng Công an cũng như an ninh trật tự cơ sở thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân cần cẩn trọng trông coi tài sản như nông sản và vật dụng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số người vẫn lơ là, tạo điều kiện cho kẻ xấu thực hiện hành vi. Công an xã đã nỗ lực rà soát, khẩn trương xác minh, bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi tài sản cho người dân”.

Anh Tạ Văn Long (SN 1988, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Chư Sê) kể: “Tôi để máy bơm nước dưới giếng rồi đi tưới cà phê, không nghĩ lại có kẻ táo tợn đi ăn trộm giữa ban ngày. Dù tài sản không quá lớn, song khi tôi trình báo, Công an xã cũng rất nhanh chóng truy bắt kẻ trộm và thu lại chiếc máy bơm cho gia đình, khiến tôi rất cảm kích”.

Bên cạnh đó, qua theo dõi, Công an xã Chư Sê phát hiện điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Lê Thị Duyên (SN 1976, trú tại thôn 1, xã Chư Sê) làm chủ. Đáng nói, Duyên thường nhận ghi số đề cho người DTTS tại thôn 1, sau đó chuyển cho nhà cái là Phạm Xuân Sáu (SN 1992, trú tại thôn Kê, xã Chư Sê).

Công an xã Chư Sê đã bắt giữ 2 đối tượng trên và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Công an xã Chư Sê duy trì các tổ tuần tra vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Ảnh: ĐVCC

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Chư Sê đã triệt phá 5 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 7 đối tượng có liên quan về các hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ hàng cấm, tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Thiếu tá Chuẩn nhấn mạnh: “Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm để giữ địa bàn ổn định về an ninh trật tự”.