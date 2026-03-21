Công an xã Chư Sê quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Thời gian qua, Công an xã Chư Sê đã chủ động nắm bắt tình hình, phối hợp với các đơn vị quyết liệt đấu tranh, trấn áp tội phạm để giữ bình yên cho nhân dân.

Xã Chư Sê được thành lập trên cơ sở sắp xếp nguyên trạng 5 đơn vị hành chính của huyện Chư Sê (cũ) gồm: thị trấn Chư Sê, các xã Ia Blang, Dun, Ia Pal và Ia Glai.

Với diện tích trải rộng, dân cư đông đúc và có tuyến quốc lộ 14 đi qua, nơi đây thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các loại tội phạm.

Một đối tượng tàng trữ hàng cấm là pháo nổ bị Công an xã Chư Sê bắt giữ. Ảnh: ĐVCC

Theo Thiếu tá Phạm Ngọc Chuẩn - Phó Trưởng Công an xã Chư Sê, một trong những loại tội phạm có diễn biến phức tạp trên địa bàn xã là ma túy. Các đối tượng thường lợi dụng các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, karaoke… để tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đặc biệt, tội phạm ma túy có dấu hiệu xâm nhập vào vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) để lại những hệ lụy khôn lường. “Thanh thiếu niên người DTTS nhận thức pháp luật hạn chế, rất dễ bị lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy, từ đó phát sinh các loại tội phạm khác như cướp giật, trộm cắp…” - Thiếu tá Chuẩn cho hay.

Do đó, thời gian qua, Công an xã Chư Sê đã phối hợp chặt chẽ với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) bám sát địa bàn cũng như di biến động của tội phạm ma túy để triệt xóa kịp thời. Qua đó, đã bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng liên quan đến loại tội phạm này.

Gần nhất, ngày 2-1, tại nhà nghỉ trong khuôn viên quán cà phê thuộc thôn Hồ Nước, qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Chư Sê phát hiện, bắt quả tang đối tượng Dương Ngọc Điệp (SN 1996, trú tại xã Chư Sê) đang có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an đã thu giữ 2 túi nilon chứa các hạt tinh thể và 1 đoạn ống nhựa đã dán kín 2 đầu, bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể. Đối tượng Điệp khai nhận các hạt tinh thể là ma túy dạng đá Methamphetamine có trọng lượng khoảng 0,7 g, tàng trữ để sử dụng.

Công an xã Chư Sê đã quyết liệt trấn áp các loại tội phạm phát sinh trên địa bàn. Ảnh: Văn Cường

Bên cạnh đó, tội phạm trộm cắp cũng luôn thường trực, nhất là ở vùng nông thôn khi nhiều người dân vẫn có tâm lý chủ quan, lơi lỏng trong bảo quản tài sản. Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Chư Sê đã phá 2 vụ trộm cắp cà phê và máy bơm nước, bắt giữ 4 đối tượng.

Thiếu tá Chuẩn chia sẻ: “Lực lượng Công an cũng như an ninh trật tự cơ sở thường xuyên tuần tra, nhắc nhở người dân cần cẩn trọng trông coi tài sản như nông sản và vật dụng sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, một số người vẫn lơ là, tạo điều kiện cho kẻ xấu thực hiện hành vi. Công an xã đã nỗ lực rà soát, khẩn trương xác minh, bắt giữ đối tượng gây án và thu hồi tài sản cho người dân”.

Anh Tạ Văn Long (SN 1988, trú tại thôn Đoàn Kết, xã Chư Sê) kể: “Tôi để máy bơm nước dưới giếng rồi đi tưới cà phê, không nghĩ lại có kẻ táo tợn đi ăn trộm giữa ban ngày. Dù tài sản không quá lớn, song khi tôi trình báo, Công an xã cũng rất nhanh chóng truy bắt kẻ trộm và thu lại chiếc máy bơm cho gia đình, khiến tôi rất cảm kích”.

Bên cạnh đó, qua theo dõi, Công an xã Chư Sê phát hiện điểm đánh bạc dưới hình thức ghi số đề do Lê Thị Duyên (SN 1976, trú tại thôn 1, xã Chư Sê) làm chủ. Đáng nói, Duyên thường nhận ghi số đề cho người DTTS tại thôn 1, sau đó chuyển cho nhà cái là Phạm Xuân Sáu (SN 1992, trú tại thôn Kê, xã Chư Sê).

Công an xã Chư Sê đã bắt giữ 2 đối tượng trên và chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thụ lý.

Công an xã Chư Sê duy trì các tổ tuần tra vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm. Ảnh: ĐVCC

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Chư Sê đã triệt phá 5 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 7 đối tượng có liên quan về các hành vi trộm cắp tài sản, tàng trữ hàng cấm, tàng trữ trái phép chất ma túy và đánh bạc.

Thiếu tá Chuẩn nhấn mạnh: “Công an xã sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở thường xuyên tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, đặc biệt vào ban đêm để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi phạm tội.

Đồng thời, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, vận động người dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tích cực tố giác tội phạm để giữ địa bàn ổn định về an ninh trật tự”.

Công an tỉnh ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện lớn

(GLO)- Sáng 12-12, Công an tỉnh tổ chức Lễ ra quân thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng; bầu cử Quốc hội khóa 16 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

Tin tức

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

Tin tức

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

Xóa ổ nhóm ma túy tại xã Hoài Ân

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với 6 đối tượng để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cảnh báo nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi đăng thẻ cử tri lên mạng xã hội

Pháp luật

(GLO)- Ngày 15-3, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai lên tiếng cảnh báo người dân về nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân khi nhiều người đăng hình ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội sau khi tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Xử phạt nhóm thanh niên "thích thể hiện" trên TikTok

Tin tức

(GLO)- Sáng 13-3, Công an xã Chư Prông (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa lập biên bản xử phạt 2 trường hợp điều khiển xe máy chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe, còn quay clip tung lên mạng xã hội TikTok để "thể hiện".

Công an phường Hội Phú bắt 2 “siêu trộm”

Tin tức

(GLO)- Ngày 11-3, Công an phường Hội Phú (tỉnh Gia Lai) cho biết vừa bắt giữ Mai Cao Phước (SN 1973, trú tại phường Hội Phú) và Trần Nhật Phương (SN 1986, trú tại phường An Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

