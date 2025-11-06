1 giờ sáng vẫn mở loa kẹo kéo hát karaoke, bị phạt 750 nghìn đồng

(GLO)- Sáng 6-11, Công an xã Ia Tul đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 750 nghìn đồng với 1 trường hợp hát karaoke, mở nhạc công suất lớn vào đêm khuya.

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 5-11, Công an xã Ia Tul nhận được tin trình báo về việc anh K.A. (SN 1990, trú tại buôn Tul, xã Ia Tul) đang mở nhạc với công suất lớn làm ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của người dân và an ninh trật tự tại địa phương.

Công an xã Ia Tul đã xử phạt vi phạm hành chính đối với anh K.A. Ảnh: ĐVCC

Công an xã đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh, phát hiện anh K.A. đang có hành vi sử dụng loa kẹo kéo hát karaoke, mở nhạc công suất lớn. Hành vi của anh K.A. đã vi phạm điểm a, khoản 1, điều 8, mục 1, chương II, Nghị định 144/2021/NĐ-CP ngày 31-12-2021 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng-chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn; phòng chống bạo lực gia đình.

Do đó, Công an xã Ia Tul đã lập hồ sơ, ra quyết định xử phạt hành chính đối với anh K.A. về hành vi “Gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau” theo quy định.