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Vợ tỉ phú Phạm Nhật Vượng trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam

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Bà Phạm Thu Hương vừa trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam, chỉ đứng sau chồng là tỉ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes đến ngày 27.8, bà Phạm Thu Hương - Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán VIC) trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam và là người giàu thứ 2 Việt Nam sau chồng là tỉ phú Phạm Nhật Vượng. Tài sản của bà Phạm Thu Hương đạt mức 4 tỉ USD, đứng thứ 1.076 thế giới. Vào đầu tháng 4 vừa qua, theo danh sách tỉ phú USD thế giới 2026 do Forbes công bố, bà Phạm Thu Hương lần đầu góp mặt trong danh sách này với 3 tỉ USD ở vị trí 1.406. Như vậy, sau gần 6 tháng, tài sản bà Hương tăng thêm 1 tỉ USD và tăng 330 bậc.

Bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.
Bà Phạm Thu Hương trở thành người phụ nữ giàu nhất Việt Nam.

Biến động tài sản của bà Hương gắn với diễn biến của cổ phiếu VIC và giá trị phần vốn bà nắm giữ tại Vingroup. Hiện cổ phiếu VIC tăng 4,31% lên 230.000 đồng một cổ phiếu, nối dài chuỗi tăng giá lên 5 phiên liên tiếp. So với cuối tháng 2, thời điểm Forbes chốt số liệu cho danh sách thường niên, cổ phiếu VIC đã tăng gần 34%.

Trong khi đó, ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup - chồng bà Phạm Thu Hương - vẫn giữ vị trí giàu nhất Việt Nam với 35,6 tỉ USD, đứng thứ 61 trong danh sách tỉ phú USD thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một người Việt chạm đến mức tài sản này. So với đầu tháng 4 theo công bố của Forbes, tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 7,9 tỉ USD và tăng 32 bậc.

Ngoài vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng - bà Phạm Thu Hương, Việt Nam còn có 6 tỉ phú USD khác là bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air với tài sản hiện có cũng ở mức 4 tỉ USD, đứng thứ hạng 1.087. Nếu so với đầu tháng 4, tài sản của bà Nguyễn Thị Phương Thảo giảm 200 triệu USD. Kế đến là bà Phạm Thuý Hằng (em gái bà Phạm Thu Hương) - Phó chủ tịch Vingroup đứng thứ 1.495 trong danh sách tỉ phú thế giới 2026 với 2,8 tỉ USD. Tài sản của bà Hằng tăng thêm 700 triệu USD so với hồi tháng 4, còn thứ hạng cải thiện gần 500 bậc.

Bốn vị trí còn lại trong danh sách tỉ phú USD của Việt Nam thuộc về Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long với 2,5 tỉ USD, Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh có tài sản 2,3 tỉ USD, Chủ tịch ngân hàng VPBank Ngô Chí Dũng sở hữu tài sản trị giá 1,1 tỉ USD và Chủ tịch Masan Nguyễn Đăng Quang có tài sản 1 tỉ USD. So với đầu tháng 4, cả bốn người trên đều sụt giảm tài sản như ông Trần Đình Long lùi từ 2,9 tỉ USD xuống còn 2,5 tỉ USD và 3 người còn lại cùng bị giảm 200 triệu USD.

Theo Mai Phương (TNO)

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