Giá nông sản hôm nay (13-11): Cà phê tiếp đà giảm, tại Gia Lai chỉ còn 83.700 đồng/kg

(GLO)- Thị trường nông sản ngày 13-11 tiếp tục ghi nhận đà xuống dốc của giá cà phê khi giảm thêm 200-600 đồng/kg so với phiên giao dịch trước. Trong khi đó, giá hồ tiêu duy trì trạng thái ổn định, giữ nguyên mặt bằng cao.

Cà phê Gia Lai tụt khỏi mốc 84.000 đồng/kg

Hôm nay, sau khi giảm, giá cà phê nhân xô tại các tỉnh Tây Nguyên đang dao động trong khoảng 83.200-83.800 đồng/kg.

Địa phương

Giá thu mua

(đồng/kg)

Biến động

Đắk Lắk

83.700

-600

Gia Lai

83.700

-300

Lâm Đồng

83.200

-600

Đắk Nông (cũ)

83.800

-200



Trong đó, tại Đắk Lắk, giá cà phê được ghi nhận ở mức 83.700 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg. Gia Lai giao dịch quanh mức 83.700 đồng/kg, giảm 300 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức giá cà phê đạt 83.200 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg; riêng khu vực Đắk Nông thuộc tỉnh này lại ghi nhận mức thu mua cao nhất cả nước với 83.800 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta giao tháng 1-2027 trên sàn London được ghi nhận ở mức 3.219 USD/tấn, giảm 23 USD/tấn so với mức đóng cửa trước đó. Ngược chiều, cà phê Arabica giao tháng 12-2026 trên sàn New York đạt 271,7 US cent/pound, tăng 2,70 US cent/pound.

Hồ tiêu chưa có biến động giá mới

Địa phương

Giá thu mua

(đồng/kg)

Biến động

Đắk Lắk

137.000

Đi ngang

Lâm Đồng

136.000

Đi ngang

TP. Hồ Chí Minh

135.000

Đi ngang

Gia Lai

134.500

Đi ngang

Đồng Nai

134.500

Đi ngang



Trái ngược với cà phê, thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục duy trì mặt bằng giá cao, dao động trong khoảng 135.500-138.000 đồng/kg.

Cụ thể, Đắk Lắk tiếp tục dẫn đầu với mức 138.000 đồng/kg; Lâm Đồng đạt 136.500 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh ở mức 136.000 đồng/kg; Gia Lai và Đồng Nai cùng giao dịch ở mức 135.500 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá tiêu đen Việt Nam loại 500 g/l duy trì ở mức 5.950 USD/tấn, loại 550 g/l đạt 5.995 USD/tấn. Tiêu trắng Việt Nam được chào bán ở mức 8.450 USD/tấn.

Các thị trường xuất khẩu lớn như Indonesia, Brazil và Malaysia cũng chưa ghi nhận biến động đáng kể. Trong đó, tiêu đen Malaysia đạt 9.100 USD/tấn, Indonesia đạt 6.799 USD/tấn và Brazil ở mức 5.700 USD/tấn.

Cà phê chịu sức ép nguồn cung, hồ tiêu chờ lực đẩy mới

Giới phân tích nhận định, áp lực nguồn cung từ vụ thu hoạch mới tại Việt Nam cùng lượng cà phê xuất khẩu gia tăng từ Brazil đang là những yếu tố gây sức ép lên giá.

Đối với hồ tiêu, thị trường vẫn có lợi thế nhờ mặt bằng giá cao và nguồn cung không quá dồi dào. Tuy nhiên, để hình thành đợt tăng giá mới, thị trường cần thêm động lực từ nhu cầu nhập khẩu và hoạt động thu mua thực tế.