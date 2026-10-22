Hoa hồi Việt thu 43,7 triệu USD sau 9 tháng, quế đạt hơn 239 triệu USD

(GLO)- Trong 9 tháng năm 2026, xuất khẩu hoa hồi của Việt Nam đạt 43,7 triệu USD, trong khi mặt hàng quế mang về 239,1 triệu USD. Nếu xét riêng ngành hồ tiêu và gia vị, hồ tiêu tiếp tục giữ vai trò chủ lực về kim ngạch, còn hoa hồi là mặt hàng có vị thế đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

Theo thống kê sơ bộ của Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), tháng 9-2026, Việt Nam xuất khẩu 1.657 tấn hoa hồi, đạt kim ngạch 5,3 triệu USD. So với tháng trước, lượng hàng xuất khẩu tăng 41,5%, giá trị tăng 8,2%. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, sản lượng xuất khẩu tăng 75,3%.

Ấn Độ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hoa hồi lớn nhất của Việt Nam. Ảnh: Công Thương

Đáng chú ý, tháng 9 ghi nhận lượng hoa hồi xuất khẩu cao nhất kể từ đầu năm. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ nhu cầu của thị trường Ấn Độ. Riêng trong tháng, nước này nhập khẩu hơn 1.100 tấn hoa hồi Việt Nam, chiếm 67,2% tổng lượng xuất khẩu mặt hàng, tăng 78,2% so với tháng trước và tăng 86,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính chung 9 tháng, Việt Nam xuất khẩu hơn 11.260 tấn hoa hồi, thu về 43,7 triệu USD. Dù lượng hàng tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch lại giảm 1,8%, phản ánh diễn biến chưa đồng đều giữa sản lượng và giá trị xuất khẩu.

Cùng với hoa hồi, quế là mặt hàng gia vị quan trọng của Việt Nam. Trong 9 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu quế đạt 93.231 tấn, mang về 239,1 triệu USD, tăng 3% về lượng và 4,8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Châu Á tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ lực, chiếm 67% tổng lượng quế xuất khẩu, dù lượng hàng sang khu vực này giảm 5,8%. Ngược lại, xuất khẩu sang châu Mỹ tăng 34,2%, đạt 20.063 tấn. Riêng thị trường Hoa Kỳ nhập khẩu 12.671 tấn quế Việt Nam, tăng 27,3%.

Trong khi đó, hồ tiêu vẫn là mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất trong nhóm gia vị chủ lực. Theo số liệu của VPSA, trong 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hồ tiêu đạt khoảng 1,1 tỷ USD. Việt Nam tiếp tục giữ vị trí quốc gia xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất thế giới, với thị trường Hoa Kỳ là khách hàng hàng đầu.

Dù kết quả xuất khẩu tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực, ngành gia vị Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Nguồn cung nguyên liệu trong nước, biến động nhu cầu và yêu cầu ngày càng khắt khe về chất lượng đang tạo áp lực lên doanh nghiệp xuất khẩu.

Để duy trì khả năng cạnh tranh, ngành hàng cần tăng cường kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, bảo đảm truy xuất nguồn gốc, đáp ứng tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ. Cùng với đó, đầu tư chế biến sâu, nâng cao giá trị sản phẩm và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững là những hướng đi quan trọng.