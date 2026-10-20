Toyota Glanza 2026 ra mắt, giá từ 190 triệu đồng, có ADAS cấp độ 2

(GLO)- Toyota Glanza 2026 vừa ra mắt tại Ấn Độ với giá khởi điểm khoảng 190 triệu đồng. Mẫu xe có 5 phiên bản, tùy chọn động cơ xăng và CNG, trong đó bản cao cấp nhất được trang bị gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2.

Toyota Glanza 2026 được phân phối tại Ấn Độ với 5 phiên bản E, S, G, V và V(O), giá bán từ 699.000-1.049.000 Rupee, tương đương khoảng 190,5-285,9 triệu đồng.

Toyota Glanza 2026

Mẫu xe sử dụng động cơ xăng 3 xi-lanh, dung tích 1.197 cc, công suất 82 mã lực và mô-men xoắn cực đại 112,4 Nm. Khách hàng có thể lựa chọn hộp số sàn MT hoặc hộp số tự động AMT. Ngoài ra, xe có phiên bản E-CNG sử dụng nhiên liệu xăng và khí nén tự nhiên, cho công suất 70 mã lực khi chạy bằng CNG.

Theo công bố của hãng, mức tiêu thụ nhiên liệu đạt 23,8-24,77 km/lít với bản xăng và 33,61-34,47 km/kg với bản CNG, tùy hộp số.

Toyota Glanza 2026 có kích thước dài 3.990 mm, rộng 1.745 mm, cao 1.530 mm, chiều dài cơ sở 2.520 mm và cấu hình 5 chỗ ngồi. Ngoại thất được làm mới với lưới tản nhiệt và cản trước thiết kế lại. Tùy phiên bản, xe sử dụng đèn pha halogen hoặc LED, mâm thép 15 inch hoặc mâm hợp kim 16 inch.

Khoang cabin có màn hình giải trí cảm ứng kích thước 7 inch hoặc 9 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây tùy cấu hình. Các phiên bản cao cấp được bổ sung ghế trước thông gió, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD, sạc không dây và camera quan sát toàn cảnh 360 độ.

Điểm nhấn đáng chú ý là gói hỗ trợ lái ADAS cấp độ 2 trên phiên bản V(O). Hệ thống bao gồm kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo và hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đèn pha tự động và phanh khẩn cấp tự động.

Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe gồm 6 túi khí, chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử ESP và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Hệ thống giám sát áp suất lốp TPMS được trang bị từ phiên bản S.

Bên cạnh đó, Toyota Glanza 2026 tích hợp nền tảng kết nối Toyota i-Connect, hỗ trợ khóa cửa từ xa, định vị xe, theo dõi tình trạng phương tiện và nhận cảnh báo liên quan đến vận hành.

Xe có 7 lựa chọn màu ngoại thất. Giá bán nêu trên áp dụng tại thị trường Ấn Độ; hiện chưa có thông tin về giá bán của Toyota Glanza 2026 tại Việt Nam.