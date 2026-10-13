Thị trường ô tô Việt Nam có thể vượt 660.000 xe trong năm 2026

(GLO)- Doanh số ô tô Việt Nam đạt gần 500.000 xe sau 9 tháng năm 2026, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Với đà tăng trưởng hiện tại, thị trường có cơ hội vượt mốc 660.000 xe trong cả năm, thiết lập kỷ lục mới về lượng tiêu thụ.

Toàn thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ 62.590 xe trong tháng 9-2026, tăng 29% so với tháng trước và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là tháng có doanh số cao thứ hai kể từ đầu năm, chỉ sau mức đỉnh ghi nhận trong tháng 3.

Kết quả này đánh dấu sự phục hồi sau tháng 8, thời điểm sức mua giảm mạnh. Bên cạnh nhu cầu mua xe tăng trở lại, các chương trình khuyến mãi được nhiều hãng duy trì cũng góp phần thúc đẩy giao dịch.

Thị trường Việt đang đứng trước cơ hội đạt doanh số thiết lập kỷ lục mới. Ảnh nguồn VnEconomy

Trong tổng doanh số tháng 9, các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) và các hãng nhập khẩu đạt 35.094 xe; Hyundai tiêu thụ 3.872 xe, còn VinFast bàn giao 23.624 xe. Tổng cộng, lượng xe bán ra trong tháng đạt 62.590 chiếc.

Tính chung 9 tháng, toàn thị trường đạt 495.138 xe, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng, thị trường tiêu thụ khoảng 55.000 xe. Nếu duy trì nhịp độ này trong quý IV, tổng doanh số cả năm có thể vượt 660.000 xe, cao hơn đáng kể mức 604.134 xe của năm 2025.

Trong bức tranh chung, VinFast là một trong những động lực tăng trưởng nổi bật. Hãng bán hơn 177.000 xe sau 9 tháng, tăng gần 72% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm khoảng 36% tổng lượng xe tiêu thụ toàn thị trường. Tốc độ tăng doanh số của hãng cao gấp khoảng 2,7 lần mức tăng trưởng chung 26,8%.

Các mẫu xe điện có giá bán hướng đến khách hàng cá nhân và kinh doanh dịch vụ, như VF 3, VF 5 và Limo Green, tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh. Diễn biến này cho thấy xe điện ngày càng có vai trò lớn hơn trong cơ cấu tiêu thụ ô tô tại Việt Nam.

Trong khi đó, nhóm VAMA và các hãng nhập khẩu đạt tổng doanh số 282.029 xe sau 9 tháng, tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm trước. Hyundai tiêu thụ 35.412 xe, giảm 1,1%. Riêng xe con của thương hiệu Hàn Quốc giảm 7%, trong khi xe thương mại tăng 18%.

Sự khác biệt về kết quả kinh doanh giữa các hãng phản ánh mức độ cạnh tranh ngày càng lớn. Các thương hiệu phải liên tục điều chỉnh chính sách bán hàng, giá bán và danh mục sản phẩm để thích ứng với thị hiếu khách hàng.

Bên cạnh yếu tố mùa vụ, chương trình ưu đãi và sự đa dạng của các dòng xe, xu hướng chuyển dịch sang xe điện cũng đang tác động đến thị trường. Theo Cục Xúc tiến thương mại, trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh số toàn thị trường tăng 12%; lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc tăng 20%, trong khi xe sản xuất, lắp ráp trong nước tăng 2%. Doanh số xe hybrid của các thành viên VAMA đạt 13.889 chiếc, tăng 65% so với cùng kỳ năm 2025.

Những số liệu này cho thấy nguồn cung ngày càng đa dạng, đồng thời tạo thêm áp lực cạnh tranh giữa xe lắp ráp trong nước, xe nhập khẩu, xe động cơ đốt trong và xe điện.

Nếu thị trường tiếp tục giữ được nhịp bán hàng như 9 tháng đầu năm, năm 2026 có thể trở thành năm đạt doanh số cao nhất từ trước đến nay của ngành ô tô Việt Nam.