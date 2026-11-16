Benelli TNT700 ra mắt: Naked bike 2 xi-lanh 698cc đối đầu Yamaha MT-07

(GLO)- Xuất hiện tại triển lãm EICMA 2026, Benelli TNT700 được định vị ở phân khúc naked bike hạng trung với động cơ 2 xi-lanh 698cc, công suất 73,4 mã lực cùng loạt trang bị điện tử hiện đại. Mẫu xe mới sẽ cạnh tranh với những cái tên đáng chú ý như Yamaha MT-07 và Aprilia Tuono 660.

Tại triển lãm mô tô EICMA 2026, Benelli chính thức trình làng Tornado Naked Twin 700 (TNT700), mẫu naked bike mới sở hữu động cơ 2 xi-lanh song song dung tích 698cc. Đây hiện là dòng naked bike cao cấp nhất trong danh mục sản phẩm của thương hiệu Italy, trước khi mẫu concept Tornado Naked Tre 903 được đưa vào sản xuất thương mại.

TNT700 sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích 698cc, góc đánh lửa lệch 180 độ, tương tự loại đang trang bị trên dòng adventure TRK 702. Trên mẫu naked bike mới, khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 73,4 mã lực (54kW) và mô-men xoắn cực đại 67Nm.

Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số kết hợp bộ sang số nhanh hai chiều và ly hợp chống trượt hai chiều (assist-and-slipper clutch). Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, Benelli còn cung cấp biến thể giới hạn công suất ở mức 35kW, tương đương khoảng 48 mã lực, nhằm đáp ứng yêu cầu của bằng lái A2 dành cho người mới sử dụng mô tô phân khối lớn.

Về thiết kế, TNT700 mang phong cách naked bike cơ bắp với bình xăng dung tích 15,5 lít, thân xe gọn gàng và phần đuôi vuốt ngắn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha đôi dạng projector, kết hợp dải đèn định vị ban ngày tạo hình chữ T.

Đáng chú ý, Benelli hướng tới thiết kế tối giản khi tích hợp đèn báo rẽ phía trước vào bộ bảo vệ tay lái. Ở phía sau, đèn báo rẽ được kết hợp cùng chức năng đèn hậu và đèn phanh, giúp giảm bớt các chi tiết rời trên thân xe.

Không chỉ tập trung vào động cơ và thiết kế, TNT700 còn được trang bị khá nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình màu TFT 5 inch, hỗ trợ kết nối Bluetooth và Wi-Fi, tích hợp các tính năng dẫn đường theo bản đồ hoặc từng chặng, quản lý cuộc gọi và phát nhạc.

Danh sách trang bị điện tử còn có hệ thống kiểm soát hành trình (cruise control), kiểm soát lực kéo và ABS có thể bật/tắt. Bên cạnh đó, xe sở hữu ba chế độ lái, cảm biến áp suất lốp, cổng sạc USB-C, sưởi yên và sưởi tay lái.

Với trọng lượng ướt 195kg và chiều cao yên 805mm, Benelli TNT700 hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu naked bike hạng trung có động cơ dung tích lớn, đi kèm nhiều tiện nghi phục vụ cả nhu cầu di chuyển hàng ngày lẫn những hành trình dài.

Theo kế hoạch, Benelli TNT700 sẽ được đưa tới hệ thống đại lý của hãng vào nửa cuối năm 2027. Giá bán và thị trường phân phối cụ thể hiện chưa được công bố.