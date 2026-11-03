Toyota Innova Cross được nâng cấp màn hình và tiện nghi trước thềm facelift

(GLO)- Toyota Innova Cross phiên bản nâng cấp vừa ra mắt tại Indonesia với loạt thay đổi tập trung vào nội thất, bổ sung màn hình kép 12,3 inch cùng nhiều trang bị tiện nghi. Đáng chú ý, mẫu xe này sẽ có bản facelift toàn cầu vào ngày 26/11 tới.

Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp của Kijang Innova Zenix tại Indonesia, mẫu xe có tên gọi Innova Cross tại Việt Nam và Innova Hycross tại Ấn Độ. Động thái này diễn ra ngay trước thời điểm phiên bản facelift của dòng xe dự kiến ra mắt toàn cầu tại Ấn Độ vào ngày 26/11.

Ở lần cập nhật này, Toyota giữ nguyên thiết kế ngoại thất, tập trung cải tiến không gian nội thất và trang bị tiện nghi. Đáng chú ý nhất là hệ thống màn hình kép trên các phiên bản Hybrid, gồm màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Wi-Fi và bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 12,3 inch. Màn hình trung tâm được thiết kế nhô cao khỏi bảng táp-lô, tạo điểm nhấn mới cho khoang lái.

Trong khi đó, các phiên bản sử dụng động cơ xăng thông thường gồm V và G được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số TFT 7 inch.

Ngoài hệ thống màn hình mới, Kijang Innova Zenix còn được bổ sung camera quan sát toàn cảnh 360 độ, ghế lái chỉnh điện, camera hành trình hai kênh tích hợp chức năng ghi hình DVR, gương chiếu hậu gập điện và hệ thống kết nối viễn thông được cải tiến.

Tuy nhiên, Toyota cũng lược bỏ một số trang bị trên phiên bản mới, bao gồm hệ thống giải trí dành cho hàng ghế sau và tính năng sạc điện thoại không dây.

Đáng chú ý, phiên bản Modellista phát triển từ biến thể V Hybrid được bổ sung gói phụ kiện ngoại thất riêng. Gói trang bị này bao gồm cản trước thiết kế khí động học, ốp thân xe và bệ bước chân với kiểu dáng khỏe khoắn hơn.

Về vận hành, mẫu MPV vẫn duy trì động cơ xăng 2.0L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên, đi kèm tùy chọn hệ truyền động Hybrid tự sạc. Điểm thay đổi đáng chú ý nằm ở hệ thống pin Hybrid khi Toyota chuyển sang sử dụng công nghệ Nickel Li-Ion.

Nhiều khả năng cấu hình động cơ này sẽ tiếp tục được duy trì trên Toyota Innova Hycross khi phiên bản facelift ra mắt tại Ấn Độ vào cuối tháng 11.

Tại Indonesia, Kijang Innova Zenix phiên bản nâng cấp có giá khởi điểm 517 triệu rupiah, tương đương khoảng 735,9 triệu đồng. Loạt nâng cấp lần này được xem là bước hoàn thiện trang bị cho mẫu MPV trước khi Toyota giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời.