BYD ra mắt sedan siêu sang giá gần 8 tỷ đồng, cạnh tranh Mercedes-Maybach S-Class

(GLO)- Yangwang Altior sở hữu thiết kế xa hoa, nội thất 4 chỗ và hệ truyền động điện 4 mô-tơ. Mẫu sedan của BYD có giá đặt hàng trước gần 8 tỷ đồng, hướng đến cạnh tranh với Mercedes-Maybach S-Class và Rolls-Royce Ghost.

Thương hiệu xe sang Yangwang thuộc BYD vừa giới thiệu mẫu sedan siêu sang Altior tại một sự kiện toàn cầu ở Abu Dhabi (UAE). Xe có giá đặt hàng trước 2,08 triệu Nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,97 tỷ đồng.

Altior đánh dấu bước tiến mới của BYD vào phân khúc sedan siêu sang, nơi những thương hiệu lâu đời như Rolls-Royce và Mercedes-Maybach đang nắm giữ vị thế đáng kể. Trước đó, Yangwang chủ yếu được biết đến với các mẫu SUV hiệu năng cao và siêu xe điện như U8, U8L và U9.

Về thiết kế, Altior gây ấn tượng với lưới tản nhiệt gồm 137 chi tiết chế tác tinh xảo, cụm đèn pha lấy cảm hứng từ pha lê và biểu tượng phía trước bằng vàng nguyên chất 24K. Xe có cửa trước mở góc 80 độ, cửa sau mở tới 90 độ theo phong cách cửa xe ngựa, tạo không gian thuận tiện cho hành khách ra vào.

Khoang nội thất được bố trí 4 chỗ ngồi, tập trung vào sự thoải mái của hàng ghế sau. Xe trang bị ghế ngả lưng không trọng lực, massage, chỗ để chân riêng và rèm che điều khiển điện. Các vật liệu cao cấp gồm da bán aniline, thảm len cừu tự nhiên và núm xoay pha lê. Hệ thống giải trí sử dụng dàn âm thanh Dynaudio 39 loa.

Yangwang Altior có kích thước dài 5.600 mm, rộng 2.030 mm, cao 1.590 mm, chiều dài cơ sở 3.500 mm. Xe tích hợp cảm biến LiDAR và hệ thống hỗ trợ lái God's Eye, hỗ trợ chức năng dẫn đường tự động NOA trong đô thị và trên cao tốc.

Về vận hành, mẫu sedan sử dụng nền tảng e⁴ với 4 mô-tơ điện, cho phép kiểm soát độc lập từng bánh xe. Theo BYD, công nghệ này hỗ trợ nhiều tính năng đặc biệt như quay đầu tại chỗ, di chuyển ngang và duy trì ổn định khi nổ lốp ở tốc độ cao.

Xe còn được trang bị hệ thống treo DiSus, sử dụng camera nhận diện mặt đường để điều chỉnh giảm xóc, hạn chế rung lắc và cải thiện độ êm ái. Bộ xử lý Xuanji A3 sản xuất trên tiến trình 4 nm do BYD tự phát triển cũng là một trong những trang bị công nghệ đáng chú ý.

Đáng chú ý, Altior sử dụng pin Blade thế hệ thứ hai, cho phạm vi hoạt động theo chu trình CLTC vượt 1.000 km. Xe được phát triển trên kiến trúc điện áp cao 1.000V, hỗ trợ sạc nhanh công suất megawatt. Theo nhà sản xuất, pin có thể được sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 5 phút khi đáp ứng điều kiện sạc phù hợp.

Với Altior, BYD cho thấy tham vọng không chỉ cạnh tranh trong lĩnh vực xe điện mà còn tiến sâu vào phân khúc siêu sang. Tuy nhiên, khả năng thách thức các thương hiệu như Mercedes-Maybach hay Rolls-Royce sẽ phụ thuộc vào chất lượng hoàn thiện và trải nghiệm thực tế mà mẫu xe mang lại.