(GLO)- Ferrari 296 Challenge Stradale đánh dấu sự trở lại của dòng xe đường phố mang DNA xe đua sau 23 năm. Phát triển từ mẫu 296 Challenge Evo, siêu xe mới sở hữu động cơ V6 tăng áp kép 670 mã lực, trọng lượng chỉ 1.330 kg và loại bỏ hoàn toàn hệ thống hybrid.

Cái tên Challenge Stradale lần đầu xuất hiện vào năm 2003 trên mẫu 360 Challenge Stradale, mở đầu cho dòng xe đường phố hiệu năng cao mang đậm DNA xe đua của Ferrari. Sau đó, tinh thần này tiếp tục được kế thừa trên các mẫu 430 Scuderia, 458 Speciale và 488 Pista. Sau 23 năm, Ferrari chính thức đưa tên gọi này trở lại với 296 Challenge Stradale.

Đúng như tên gọi, mẫu xe mới được phát triển dựa trên nền tảng 296 Challenge Evo chuyên dụng cho đường đua, nhưng được điều chỉnh để đáp ứng các quy định lưu hành trên đường phố. Đáng chú ý, thay vì tiếp tục sử dụng công nghệ điện hóa, Ferrari loại bỏ hoàn toàn hệ thống hybrid, tương tự phiên bản xe đua.

Nhờ đó, 296 Challenge Stradale đạt trọng lượng khô chỉ 1.330 kg, với tỷ lệ phân bổ trọng lượng trước/sau lần lượt là 41,5% và 58,5%. Xe sử dụng động cơ V6 tăng áp kép dung tích 2.992 cc, góc nghiêng hai hàng xi-lanh 120 độ, cấu hình turbo đặt giữa hai dãy xi-lanh (Hot-V) và hệ thống bôi trơn các-te khô.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 670 mã lực tại 8.000 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 740 Nm tại 6.000 vòng/phút và giới hạn vòng tua 8.500 vòng/phút. So với 296 GTB, mô-men xoắn tức thời tăng hơn 32% nhờ tối ưu áp suất tăng áp, cấu trúc cam biến thiên và chiến lược kiểm soát kích nổ thừa hưởng từ Formula 1. Công suất xe chỉ thấp hơn 30 mã lực so với bản đua do phải đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải và tiếng ồn dành cho xe thương mại.

Động cơ kết hợp với hộp số ly hợp kép F1 8 cấp, có thời gian chuyển số khoảng 170 ms ở vòng tua cao. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 2,8 giây, đạt 200 km/h sau 7,9 giây và tốc độ tối đa vượt 300 km/h.

Về thiết kế, 296 Challenge Stradale kế thừa gói khí động học từ bản 296 Challenge Evo. Phần đầu xe nổi bật với bộ chia gió mở rộng, cánh hướng gió bên và các vây tạo xoáy khí. Nắp ca-pô được bổ sung khe thoát nhiệt cho hệ thống làm mát. Trong khi đó, phần gầm kín dẫn luồng không khí tới các bộ tạo xoáy khí phía sau và bộ khuếch tán.

Cánh gió cố định phía sau đóng góp khoảng 270 kg lực ép xuống mặt đường ở tốc độ 250 km/h. Tổng lực ép khí động học của xe đạt 617 kg tại cùng vận tốc, giúp tăng độ ổn định khi vận hành ở tốc độ cao.

Khung gầm cũng được nâng cấp đáng kể với hệ thống lò xo có độ cứng gấp đôi các mẫu xe tiền nhiệm, kết hợp lò xo phụ bố trí nối tiếp. So với 296 GTB, khả năng vận hành ngang tối đa tăng 7%, độ ổn định cải thiện 34% và độ nghiêng thân xe giảm 68%. Các công nghệ hỗ trợ gồm hệ thống kiểm soát độ trượt dự đoán, ABS Evo, cảm biến 6D và bộ ước tính trạng thái xe FIVE.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa carbon-ceramic kích thước 398 x 38 mm phía trước và 380 x 34 mm phía sau, cho khả năng dừng xe từ 200 km/h trong quãng đường 101 m. Xe trang bị mâm đúc 7 chấu kép cùng lốp bán trơn Pirelli P Zero R hoặc P Zero Trofeo RS.

Khoang lái được tối giản nhằm giảm trọng lượng, với các tấm ốp cửa và bệ tì tay trung tâm bằng sợi carbon. Khách hàng có thể lựa chọn ghế khung ống carbon nhẹ hơn 25% so với ghế đua tiêu chuẩn, nắp ca-pô carbon hoặc bộ mâm đúc giúp giảm 11,9 kg khối lượng không được treo.

Dù mang nhiều đặc tính của xe đua, 296 Challenge Stradale vẫn có các trang bị hỗ trợ sử dụng hàng ngày như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, đèn LED Matrix và cảnh báo điểm mù.

Ferrari áp dụng chương trình bảo dưỡng chính hãng 7 năm cho mẫu xe này, với chu kỳ mỗi 20.000 km hoặc một năm. Giá bán dự kiến của 296 Challenge Stradale vào khoảng 307.000 USD.