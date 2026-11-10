Honda SH 350i 2027 ra mắt tại châu Âu, nâng cấp màn hình TFT 4,2 inch

(GLO)- Honda SH 350i phiên bản 2027 được bổ sung màn hình TFT màu 4,2 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại và hệ thống Honda RoadSync. Các thông số động cơ, thiết kế và trang bị vận hành cơ bản vẫn được giữ nguyên.

Honda vừa giới thiệu SH 350i phiên bản 2027 tại thị trường châu Âu. Ở lần cập nhật này, hãng xe Nhật Bản tập trung nâng cấp công nghệ, bổ sung màu sắc mới và duy trì thiết kế tổng thể cũng như hệ truyền động của mẫu xe tay ga phân khối lớn.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên SH 350i 2027 là bảng đồng hồ TFT màu kích thước 4,2 inch, thay thế màn hình trên phiên bản tiền nhiệm. Trang bị này hỗ trợ kết nối Bluetooth và tích hợp hệ thống Honda RoadSync, cho phép người lái sử dụng một số tính năng trên điện thoại như dẫn đường theo từng ngã rẽ, nhận cuộc gọi và điều khiển phát nhạc thông qua thiết bị liên lạc tương thích.

Trong khi đó, SH 350i đang phân phối tại Việt Nam vẫn sử dụng bảng đồng hồ LCD.

Bên cạnh nâng cấp công nghệ, Honda SH 350i 2027 còn được bổ sung 6 tùy chọn màu sắc, gồm đen nhám ánh kim, trắng ngọc trai, xám ngọc trai, xanh ngọc trai, xám đá nhám và đỏ ngọc trai nhám.

Thiết kế quen thuộc, bổ sung nhiều tiện ích

Về ngoại hình, SH 350i 2027 không có thay đổi đáng kể so với phiên bản nâng cấp năm 2025. Xe tiếp tục duy trì thiết kế đặc trưng của dòng SH, với cụm đèn pha, đèn định vị và đèn hậu sử dụng công nghệ LED. Bộ vành 16 inch được trang bị trên cả hai bánh, kết hợp sàn để chân phẳng.

Tại thị trường châu Âu, SH 350i được bán kèm kính chắn gió phía trước. Xe có kích thước dài, rộng và cao lần lượt 2.160 x 742 x 1.177 mm, chiều dài cơ sở 1.450 mm. Chiều cao yên đạt 805 mm, khoảng sáng gầm 130 mm và trọng lượng dao động 172-175 kg tùy phiên bản.

Các trang bị tiện ích đáng chú ý tiếp tục được duy trì, gồm khóa thông minh Smart Key, cổng sạc USB-C bố trí trong hộc chứa đồ phía trước, đèn chiếu sáng cốp dưới yên và móc treo đồ có thể gập gọn. Khoang chứa đồ dưới yên đủ chỗ cho một mũ bảo hiểm cả đầu.

Động cơ 330cc, công suất gần 29 mã lực

Honda SH 350i 2027 tiếp tục sử dụng động cơ eSP+ xi-lanh đơn, dung tích 330cc, làm mát bằng dung dịch. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 21,5 kW, tương đương khoảng 28,8 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 31,5 Nm tại 5.250 vòng/phút.

Động cơ đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 5+, kết hợp hộp số vô cấp V-Matic và hệ thống kiểm soát lực kéo HSTC. Người lái có thể chủ động tắt hệ thống HSTC thông qua nút điều khiển bên tay lái trái. Bình xăng có dung tích 9,1 lít.

Hệ thống treo trên xe gồm phuộc ống lồng đường kính 35 mm phía trước và giảm xóc đôi phía sau. SH 350i sử dụng lốp Pirelli Angel, phanh đĩa trước đường kính 256 mm và phanh đĩa sau 240 mm, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh.

Ngoài ra, xe tiếp tục có hệ thống cảnh báo phanh khẩn cấp ESS. Khi người lái phanh gấp, hệ thống tự động kích hoạt đèn cảnh báo nguy hiểm nhằm thông báo cho các phương tiện di chuyển phía sau.

Có thêm gói phụ kiện Urban Pack

Bên cạnh trang bị tiêu chuẩn, Honda cung cấp gói phụ kiện Urban Pack dành cho SH 350i 2027. Gói này bao gồm hệ thống chống trộm tích hợp còi báo động và tay nắm sưởi.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn thêm một số phụ kiện riêng lẻ như kính chắn gió, khóa chữ U, ốp bảo vệ tay và thùng chứa đồ phía sau dung tích 35 lít.

Nhìn chung, Honda SH 350i 2027 là bản nâng cấp theo hướng hoàn thiện trải nghiệm sử dụng, thay vì thay đổi toàn diện. Màn hình TFT và khả năng kết nối điện thoại là những điểm mới đáng chú ý, trong khi động cơ 330cc cùng thiết kế đặc trưng vẫn được giữ lại.