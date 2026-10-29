Ford nâng mức lợi nhuận kỳ vọng, đối mặt chi phí nguyên liệu tăng mạnh

(GLO)- Ford nâng dự báo lợi nhuận năm 2026 lên khoảng 10,5-11 tỷ USD, đồng thời cảnh báo chi phí nguyên liệu tăng so với năm trước - có thể lên gần 2,5 tỷ USD, cao hơn so với ước tính trước đó.

Ngày 28-10, hãng sản xuất ô tô Ford (Mỹ) công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 và điều chỉnh triển vọng cả năm.

Ảnh minh họa: CafeF

Cụ thể, mức sàn dự báo lợi nhuận trước lãi vay và thuế điều chỉnh (EBIT) được nâng thêm 500 triệu USD, từ 10 tỷ USD lên 10,5 tỷ USD, trong khi mức trần giữ nguyên ở 11 tỷ USD. Dự báo dòng tiền tự do điều chỉnh tiếp tục ở mức 6-7 tỷ USD.

Ford đang chịu sức ép từ giá đồng, thép, nhiên liệu và chip tăng, cùng tác động của xung đột tại Trung Đông.

Hãng ước tính phần chi phí nguyên liệu tăng thêm trong năm 2026 so với năm 2025 là gần 2,5 tỷ USD, thay cho mức khoảng 2 tỷ USD như dự báo trước đó.

Trong quý III, Ford đạt doanh thu 49,5 tỷ USD, giảm 2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, EBIT điều chỉnh tăng 3%, lên 2,7 tỷ USD.

Giám đốc tài chính Sherry House cho biết cơ cấu sản phẩm chuyển dịch sang các dòng xe có biên lợi nhuận cao hơn, cùng những biện pháp kiểm soát chi phí, đã hỗ trợ kết quả kinh doanh. Doanh thu dịch vụ phần mềm và phụ tùng đều đạt mức kỷ lục trong quý.

Hoạt động sản xuất dòng xe bán tải chủ lực F-150 vẫn gặp trở ngại. Trong tháng 9, quá trình sản xuất bị gián đoạn gần 1 tuần do vấn đề tại nhà cung cấp.

Trước đó, Ford đã phải bù đắp sản lượng thiếu hụt sau vụ cháy năm 2025 tại cơ sở của Novelis, nhà cung cấp nhôm quan trọng ở bang New York.

Ford tiếp tục đặt mục tiêu giảm khoảng 1 tỷ USD chi phí vật liệu và bảo hành trong năm nay, không bao gồm các tác động liên quan đến thuế quan và Novelis.

Ban lãnh đạo Ford cho biết triển vọng hiện tại chưa tính đến tác động tiềm tàng của đợt leo thang đáng kể tại Trung Đông hoặc sự suy giảm mạnh của kinh tế Mỹ. Doanh nghiệp sẽ tiếp tục tập trung nâng hiệu quả vận hành và sử dụng vốn để ứng phó với sức ép chi phí.