Ford khai tử động cơ diesel 2.0L Bi-Turbo từ năm 2026

(GLO)- Ford vừa xác nhận sẽ ngừng sử dụng động cơ diesel tăng áp kép 2.0L Bi-Turbo trên hai mẫu xe chủ lực là Ranger và Everest, bắt đầu từ năm 2026. Thay đổi này sẽ áp dụng trước tiên tại thị trường Australia, sau đó nhiều khả năng lan rộng ra các thị trường khác, trong đó có Việt Nam.

Quyết định loại bỏ động cơ Bi-Turbo được đưa ra với mục tiêu giảm sự phức tạp trong kết cấu, tăng độ bền và giúp việc bảo dưỡng trở nên thuận tiện hơn. Trên thực tế, khối động cơ này đã gặp một số trục trặc kỹ thuật tại các thị trường khí hậu nóng ẩm như Đông Nam Á – nơi chất lượng nhiên liệu không luôn đạt chuẩn Euro 6. Một số xe ghi nhận hiện tượng giảm hiệu suất sau thời gian dài vận hành.

Để thay thế, Ford sẽ nâng cấp động cơ diesel tăng áp đơn 2.0L hiện đang dùng cho các phiên bản thấp của Ranger và Everest. Gói cải tiến bao gồm hệ thống phun nhiên liệu mới và chuyển sang sử dụng dây xích cam thay vì dây curoa – một nâng cấp được đánh giá cao về độ bền. Song song đó, hộp số tự động 6 cấp cũng sẽ được loại bỏ để nhường chỗ cho hộp số 10 cấp hiện lắp trên bản Bi-Turbo, hứa hẹn cải thiện độ bền lẫn hiệu năng vận hành. Công suất dự kiến của động cơ nâng cấp có thể đạt khoảng 190 mã lực và 450 Nm – thấp hơn mức 210 mã lực và 500 Nm của bản Bi-Turbo hiện hành, nhưng vẫn đủ cho nhu cầu sử dụng thực tế.

Ford dự kiến công bố thông số chi tiết của động cơ mới trong nửa đầu năm 2026.

Ở chiều hướng khác, hãng cũng đang tích cực thúc đẩy kế hoạch điện hóa với Ranger PHEV sử dụng động cơ xăng EcoBoost 2.3L, dự kiến trở thành mũi nhọn trong giai đoạn hậu 2026. Ngoài ra, Ford còn xem xét mở rộng phạm vi trang bị động cơ diesel V6 3.0L tăng áp – loại đang hiện diện trên Ranger Raptor và Wildtrak X tại một số thị trường – dù khả năng xuất hiện tại Việt Nam vẫn bị hạn chế bởi mức thuế cao cho động cơ dung tích lớn.