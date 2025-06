Về tay dòng xe bán tải cỡ lớn Ram 1500 với giá từ 5,16 tỷ đồng

Tổng thể ngoại thất của Ram 1500 thế hệ mới có phần mềm mại nhưng vẫn thể hiện vẻ “cơ bắp”, khỏe khoắn của xe Mỹ. Xe có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt là 5.916 x 2.084 x 1.971 (mm); chiều dài cơ sở đạt 3.672 mm.

Xe có 4 phiên bản gồm: RAM 1500 Laramie Night Edition, RAM 1500 Longhorn, RAM 1500 TRX và RAM 1500 Rebel với 3 lựa chọn màu sắc là đen, trắng, đỏ.

Mặt trước xe là lưới tản nhiệt to bản, bao quanh bởi đường viền gân guốc; bộ đèn LED projector tích hợp công nghệ thích ứng AFS. Tại Việt Nam, phiên bản RAM 1500 Laramier Night Edition được trang bị bộ lazăng đa chấu, kích thước 22 inch đi kèm bộ lốp Goodyear Eagle Touring kích cỡ 285/45R22 cho cả 4 bánh. 2 phiên bản Laramier và Longhorn thì có lazăng kích thước 20 inch.

Ram 1500 có nội thất và tiện nghi rất đầy đủ, sang trọng không thua kém nhiều mẫu xe SUV hạng sang cỡ lớn. Theo đó, ghế ngồi được bọc da cao cấp; ghế trước chỉnh điện 8 hướng kết hợp khả năng điều chỉnh đỡ cột sống 4 hướng. Xe còn được trang bị hệ thống sưởi cho cả ghế trước, ghế sau và hệ thống làm mát cho ghế trước. Hàng ghế sau có thể gập tỷ lệ 60/40, lưng ghế điều chỉnh ngả sau được khoảng 8 độ và cả 3 ghế đều có tựa đầu.

Cùng với đó là vô lăng 3 chấu nhiều phím bấm rảnh tay; hệ thống điều hòa tự động 2 vùng. Màn hình giải trí cảm ứng 12 inch được đặt theo chiều dọc, thẳng đứng hỗ trợ Android Auto và Apple Carplay. Màn hình cũng hiển thị camera 360 độ toàn cảnh tiện ích, an toàn trong quá trình vận hành. Đồng hồ sau vô lăng dạng màn hình 7inch đồ họa 3D.

Hệ thống âm thanh cao cấp Harman Kardon Premium Audio system 900W cũng được trang bị trên Ram 500 với 19 loa. Cửa sổ trời panoramic siêu rộng; cần số phủ nhôm sang trọng tạo điểm nhấn. Hãng cũng bố trí rất nhiều khe kết nối USB và cắm sạc thiết bị điện tử cầm tay; jack cắm điện 115V AC 400W, bộ phát wifi sim 4G...

Các phiên bản Ram 1500 chính hãng tại Việt Nam đều chung cấu hình động cơ. Xe được trang bị động cơ HEMI V8 dung tích 5,7L, nạp khí tự nhiên sản sinh ra công suất 395 mã lực tại 5.600 vòng/phút và mô-men xoắn 556 Nm tại 3.950 vòng/phút, kết hợp hộp số tự động 8AT cấp có cơ cấu chuyển số bằng núm xoay.

Hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4WD với cơ cấu gài cầu điện tử cho phép 4 chế độ vận hành: 2WD, 4WD Auto, 4WD High và 4WD Low. Ngoài ra, hệ thống treo khí nén chủ động điều khiển điện tử với 5 chế độ vận hành.

Về an toàn, Ram 1500 được trang bị phanh ABS; hỗ trợ phanh khi mưa BHCS; cân bằng điện tử ESC; hỗ trợ xuống dốc HDC; khởi hành ngang dốc HAS; kiểm soát lực kéo TSC; ga tự động, hỗ trợ giữ làn; cảnh báo va chạm trước; camera 360; hỗ trợ đỗ xe an toàn, kiểm soát chống lật xe ERM...

Được biết, RAM 1500 là chiếc bán tải cỡ lớn đầu tiên và duy nhất được bán chính hãng ở Việt Nam. Với thiết kế hầm hố, tiện nghi cũng như khả năng chuyên chở tốt, RAM 1500 thực sự là mẫu xe bán tải đáng để lựa chọn.

BẢNG GIÁ XE RAM 1500 THÁNG 6-2025 Phiên bản Giá niêm yết

(tỷ đồng) Giá lăn bánh

(tỷ đồng) Hà Nội TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh RAM 1500 Laramie Night Edition 5,588 6,001 5,934 RAM 1500 Longhorn 5,888 6,322 6,252 RAM 1500 TRX 7,900 8,479 8,385 RAM 1500 Rebel 5,168 5,546 5,484

* Lưu ý: Giá xe Ram 1500 lăn bánh ở trên đã bao gồm các chi phí sau: thuế trước bạ, tiền biển số, đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm dân sự...