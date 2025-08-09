Danh mục
Thời sự - Sự kiện Thời sự quốc tế Thời sự trong nước
Chính trị Nhân sự Tin tức Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Quốc phòng - An ninh
Thời sự - Bình luận
Kinh tế Thị trường vàng Xe máy - Ô tô Doanh nghiệp Nông-lâm-ngư nghiệp Hàng hóa - Tiêu dùng Tài chính
Giáo dục Tin tức Tuyển sinh Chuyện trường, chuyện lớp
Sức khỏe Y dược cổ truyền Dinh dưỡng Làm đẹp Tin tức
Văn hóa Văn học - Nghệ thuật Cổ học tinh hoa Quà tặng tâm hồn
Giải trí Thế giới nghệ sĩ Âm nhạc - Điện ảnh Thời trang
Sống trẻ Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ
Xã hội Đời sống Lao động - Việc làm Gia đình
Thể thao Tennis-Pickleball Marathon Bóng đá Thể thao cộng đồng
Du lịch Ẩm thực Hành trang lữ hành Tin tức
Pháp luật Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả
Đô thị Không gian sống Nhịp sống Đô thị
Tòa soạn-Bạn đọc
Phóng sự - Ký sự
Khoa học - Công nghệ Bí ẩn khoa học Tin tức công nghệ Xe 360
Multimedia Emagazine Infographics
Podcast Gia Lai hôm nay Chuyện Người Gia Lai
Video 24 giờ Bản tin Thế giới Tin tức Phóng sự Văn hóa Thể thao
Thời tiết Thời tiết hôm nay Cảnh báo thiên tai
Thông tin quảng cáo
Điểm đến Gia Lai
Báo Ảnh
Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Xe máy - Ô tô

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Xe tay ga hybrid 125cc đầu tiên ra mắt: Chỉ tiêu thụ 1,5 lít/100km, giá từ 46 triệu đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BỘI NGỌC

(GLO)- PGO vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga hoàn toàn mới mang tên isavR Power 125 - chiếc xe tay ga 125cc đầu tiên trên thị trường được trang bị hệ thống hybrid xăng-điện “thực thụ”.

Mẫu xe này có giá niêm yết 88.000 TWD (khoảng 58 triệu đồng). Tuy nhiên, trong chương trình ưu đãi đặc biệt kéo dài đến hết ngày 31/08/2025, giá bán được giảm còn từ 70.000 TWD (khoảng 46 triệu đồng).

xe-tay-ga-xang-dien-2.jpg

Điểm nổi bật nhất của Power 125 là khả năng tiết kiệm nhiên liệu cực kỳ ấn tượng, chỉ 1,52 lít/100 km (tương đương 65,6 km/lít). Đây là mức tiết hao thấp nhất trong phân khúc 125cc tại Đài Loan, khiến mẫu xe này trở thành lựa chọn tiết kiệm xăng hàng đầu hiện nay.

xe-tay-ga-xang-dien-4.jpg

Sở dĩ đạt được con số này là nhờ hệ thống động cơ hybrid xăng-điện hoàn chỉnh đầu tiên trong phân khúc. Không giống các công nghệ “trợ lực điện” tạm thời trên thị trường, Power 125 được tích hợp mô-tơ điện công suất 0,8 mã lực hoạt động liên tục, hỗ trợ động cơ chính ở mọi dải tốc độ. Trên giấy đăng ký xe, loại nhiên liệu cũng được ghi rõ là "Xăng (Hybrid)" – xác nhận rõ ràng về công nghệ hybrid chính thống.

Xe sử dụng động cơ tích hợp công nghệ MDI 2.0 với bugi kép, cho phép chuyển đổi linh hoạt giữa đánh lửa đơn và đôi tùy theo tải động. Đi kèm là hệ thống sạc hiệu suất cao TriVolt, giúp tăng hiệu quả vận hành.

xetay-ga-xang-dien-5.jpg

Về khung sườn, Power 125 là mẫu xe đầu tiên của PGO sử dụng khung Y-ONE nguyên khối hoàn toàn mới, làm từ thép cường lực. So với thiết kế khung truyền thống, khung mới tăng độ cứng ngang 48%, độ cứng dọc 30%, mang lại cảm giác vận hành ổn định và an toàn hơn. Xe còn được trang bị phanh kết hợp CBS 3.0, giúp cải thiện hiệu suất phanh lên đến 35%.

xe-tay-ga-xang-dien-3.jpg

Power 125 được thiết kế nhắm đến người dùng thường xuyên di chuyển với hàng loạt trang bị tiện ích: Chiều cao yên thấp (753mm), yên dài nhất phân khúc (702mm) – phù hợp với nhiều vóc dáng; trọng lượng nhẹ chỉ 102kg, có chân chống giữa trợ lực – dễ dàng dắt và dựng xe; cốp xe rộng 37 lít, chứa được nhiều vật dụng cá nhân; hộc chứa đồ phía trước có thể để vừa ly trà sữa 750ml, đi kèm cổng sạc nhanh USB QC 3.0 và giá đỡ điện thoại hỗ trợ màn hình đến 6,9 inch.

xe-tay-ga-xang-dien-6.jpg
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lynk & Co 08 2025: Mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

Lynk & Co 08 2025: Mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế, giá dự kiến 1,5 tỷ đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Mặc dù cấu hình xe cho thị trường Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ chính thức, song theo các chuyên gia, Lynk & Co 08 sẽ tiếp tục là mẫu SUV Plug-in dẫn đầu xu thế. Hiện các đại lý trong nước đã nhận đặt cọc đối với mẫu xe này, dự kiến giao xe vào quý IV-2025 với giá khoảng 1,5 tỷ đồng.

Espero ra mắt Velia 50cc, giá từ 23,5 triệu đồng

Espero ra mắt Velia 50cc, giá từ 23,5 triệu đồng

Xe máy - Ô tô

(GLO)- Thương hiệu xe máy và xe máy điện Espero vừa chính thức trình làng mẫu xe tay ga 50cc hoàn toàn mới mang tên Velia tại thị trường Việt Nam. Mẫu xe có giá bán khởi điểm từ 23,5 triệu đồng, tương đương với Honda Wave RSX, hứa hẹn là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc xe không cần bằng lái.

null