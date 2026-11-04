Mercedes-Benz CLA 200 Electric ra mắt tại Việt Nam, giá 1,59 tỷ đồng

(GLO)- Mẫu coupe 4 cửa thuần điện Mercedes-Benz CLA 200 nhập khẩu từ Đức chính thức chốt giá 1,59 tỷ đồng tại Việt Nam, sở hữu 3 màn hình cùng tầm di chuyển 542 km.

Mercedes-Benz vừa giới thiệu 5 mẫu xe khác nhau tại triển lãm "The Icons, Electrified" ở TPHCM. Trong số đó, nổi bật là chiếc Mercedes-Benz CLA 200 Electric, mẫu sedan thuần điện đầu tiên của hãng tại thị trường Việt Nam.

Bước sang thế hệ mới, ngoại hình của Mercedes-Benz CLA 200 Electric thừa hưởng nhiều đường nét từ mẫu xe ý tưởng Vision EQXX với kiểu dáng coupe 4 cửa thuôn dài về phía sau. Nhờ chiều dài tổng thể đạt 4.720 mm cùng các đường vát tối ưu luồng không khí, mẫu xe đạt hệ số cản gió chỉ ở mức 0,21 Cd.

Phiên bản bán tại Việt Nam được trang bị tiêu chuẩn gói ngoại thất thể thao AMG với cản trước hầm hố, đi kèm bộ mâm hợp kim đa chấu 19 inch phối hai tông màu.

Ở đầu xe, nổi bật là mặt ca lăng với 142 họa tiết ngôi sao 3 cánh. Ở đầu xe là dải LED chạy ngang đầu xe. Nhìn tổng thể thiết kế, có thể thấy CLA 200 điện sở hữu những đường nét thể thao, hướng đến nhóm khách hàng trẻ.

Cụm đèn pha Multibeam LED kết hợp dải đèn định vị ban ngày và đèn hậu LED vắt ngang đuôi xe đều được tạo hình ngôi sao ba cánh bên trong chóa đèn, đi kèm hệ thống camera 360 độ và cảm biến xung quanh xe.

Đáng chú ý, bên dưới nắp ca-pô của CLA 200 Electric được bố trí khoang hành lý phía trước (frunk) có dung tích 101 lít, đủ không gian chứa bộ dây cáp sạc hoặc túi hành lý cỡ nhỏ. Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng xe Đức sau gần 90 năm kể từ mẫu Mercedes-Benz 170 H giai đoạn 1936 - 1939 trang bị khoang chứa đồ dưới nắp ca-pô.

Cốp sau có dung tích tiêu chuẩn 405 lít tích hợp tính năng đóng/mở điện. Xe vẫn duy trì thiết kế cửa kính không viền ở cả bốn cánh cửa và tay nắm cửa dạng ẩn.

Bên trong khoang lái của CLA 200 Electric nổi bật với hệ thống MBUX Superscreen gồm ba màn hình nối liền trên mặt táp-lô. Cấu hình này bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch sau vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm 14 inch và màn hình giải trí 14 inch dành riêng cho ghế phụ.

Đặc biệt, hành khách có thể kết nối tay cầm điều khiển PlayStation hoặc Xbox để chơi game trực tiếp trên hai màn hình khi xe dừng đỗ.

Mẫu xe vận hành trên hệ điều hành MB.OS mới, tích hợp trợ lý ảo MBUX ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, hỗ trợ trực tiếp các nền tảng như ChatGPT, Google Gemini, bản đồ Google Maps, YouTube và các ứng dụng nghe nhạc trực tuyến.

Khoảng sáng trần xe đã được nới rộng thêm 16 mm ở hàng ghế trước và 28 mm ở hàng ghế sau. Các tiện nghi tiêu chuẩn trên bản Việt Nam bao gồm ghế ngồi thể thao chỉnh điện có nhớ vị trí, điều hòa tự động hai vùng độc lập, cửa gió dạng tua-bin, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu và sạc không dây.

Do cụm pin đặt dưới sàn xe nên vị trí để chân ở hàng ghế sau có độ cao nhỉnh hơn đôi chút so với xe chạy xăng truyền thống.

Về khả năng vận hành, Mercedes-Benz CLA 200 Electric được phát triển trên nền tảng kiến trúc mô-đun hoàn toàn mới (MMA) với hệ thống điện áp cao 800V. Xe sử dụng một mô-tơ điện đặt ở trục sau, sản sinh công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm.

Thay vì dùng hộp số đơn cấp như phần lớn xe điện trên thị trường, xe trang bị hộp số tự động 2 cấp giúp tối ưu lực kéo khi đề-pa và tiết kiệm điện năng khi chạy tốc độ cao. Cấu hình này giúp xe tăng tốc từ 0 - 100 km/h trong 7,5 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 210 km/h.

Cung cấp năng lượng cho xe là bộ pin dung lượng 58 kWh, cho phép di chuyển quãng đường tối đa 542 km sau mỗi lần sạc đầy theo chuẩn WLTP.

Nhờ nền tảng điện 800V hỗ trợ sạc siêu nhanh DC công suất tối đa tới 320 kW, xe có thể nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút, hoặc chỉ cần 10 phút sạc ở điều kiện tối ưu để bổ sung thêm 300 km phạm vi hoạt động.

Dù số lượng trụ sạc công suất siêu cao tương thích chuẩn 800V tại Việt Nam hiện chưa phổ biến, hãng đã công bố hợp tác chiến lược với đơn vị vận hành mạng lưới trạm sạc công cộng EV One, cho phép chủ xe chủ động đặt lịch giữ chỗ sạc trước thông qua ứng dụng điện thoại.

Mercedes-Benz CLA 200 được bán với giá 1,59 tỷ đồng. Con số này đưa chiếc CLA 200 trở thành mẫu xe có mức giá dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Đức tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức và dự kiến bắt đầu bàn giao từ đầu quý I/2027. Hiện tại, hãng chưa có kế hoạch phân phối cấu hình hybrid hay phiên bản hai mô-tơ điện của dòng xe này tại Việt Nam.

Sự kết hợp giữa ngoại hình coupe thể thao, khoang lái 3 màn hình chạy hệ điều hành MB.OS, nền tảng 800V cùng mức giá 1,59 tỷ đồng giúp CLA 200 Electric trở thành quân bài chiến lược của Mercedes-Benz nhằm thu hút tệp khách hàng trẻ tuổi tại Việt Nam, nơi các dòng xe thuần điện khác của hãng như EQS SUV, Maybach EQS SUV hay G 580 EQ đều đang ở ngưỡng trên 5 tỷ đồng.

Ở tầm giá này, Mercedes-Benz CLA 200 Electric gần như không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong nhóm sedan điện hạng sang, khi đối thủ cùng phân khúc là BMW i4 eDrive40 hiện có giá sau ưu đãi khoảng 3 tỷ đồng, cao hơn CLA 200 khoảng 1,4 tỷ đồng.