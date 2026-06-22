Mercedes-Benz CLA điện mới chốt lịch về Việt Nam đầu 2027, giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng

(GLO)- Mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz CLA 200 chính thức được xác nhận sẽ ra mắt thị trường Việt Nam vào quý I/2027 với giá dự kiến dưới 1,7 tỷ đồng. Xe sở hữu hàng loạt trang bị hiện đại như màn hình MBUX Superscreen ba màn hình và khả năng di chuyển tối đa hơn 500 km sau mỗi lần sạc

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa xác nhận mẫu sedan thuần điện CLA 200 sẽ được phân phối chính hãng tại Việt Nam từ quý I/2027. Mức giá dự kiến của mẫu xe này dưới 1,7 tỷ đồng, tương đương khoảng 1,699 tỷ đồng theo những thông tin từng được các tư vấn bán hàng tiết lộ trước đó. So với kế hoạch ban đầu, thời điểm ra mắt đã được lùi lại vài tháng, thay vì xuất hiện vào cuối năm 2026.

Mẫu sedan thuần điện Mercedes-Benz CLA 200

Tại thị trường Việt Nam, Mercedes-Benz CLA 200 EV sẽ được trang bị gói ngoại thất AMG Line nhằm tăng tính thể thao cho thiết kế. Xe sở hữu cản trước với hốc gió cỡ lớn, bộ mâm hợp kim 19 inch 5 chấu kép cùng lưới tản nhiệt tích hợp 142 họa tiết ngôi sao có khả năng phát sáng vào ban đêm. Hệ thống đèn chiếu sáng Multibeam LED cũng là trang bị tiêu chuẩn trên mẫu xe này.

Một điểm đáng chú ý khác là khoang hành lý phía trước (frunk) dung tích 101 lít nằm dưới nắp ca-pô, đủ sức chứa một vali xách tay. Bên cạnh đó, xe vẫn có khoang chứa đồ phía sau, mang lại tính thực dụng cao hơn cho người dùng.

Không gian nội thất là điểm nhấn nổi bật của CLA 200 EV với hệ thống MBUX Superscreen trải dài toàn bộ bảng táp-lô. Cấu hình này bao gồm màn hình kỹ thuật số sau vô-lăng, màn hình trung tâm và màn hình giải trí dành cho hành khách phía trước.

Toàn bộ hệ thống vận hành trên nền tảng MB.OS thế hệ mới, tích hợp trợ lý ảo MBUX sử dụng trí tuệ nhân tạo. Người dùng có thể truy cập nhiều ứng dụng phổ biến như ChatGPT, Gemini, Google Maps, YouTube hay Spotify ngay trên xe.

Danh sách tiện nghi tiếp tục được bổ sung với cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, điều hòa tự động hai vùng độc lập, hệ thống đèn viền nội thất 64 màu cùng ghế chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí.

Về khả năng vận hành, Mercedes-Benz CLA 200 EV sử dụng một mô-tơ điện đặt tại cầu sau, sản sinh công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Xe được trang bị bộ pin dung lượng 58 kWh, cho phạm vi hoạt động từ 459 đến 542 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.

Nhờ nền tảng điện áp 800V, CLA 200 EV hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa lên tới 320 kW. Theo công bố của hãng, chỉ với 10 phút sạc, mẫu sedan điện này có thể bổ sung thêm khoảng 300 km quãng đường di chuyển, trở thành một trong những mẫu xe điện có tốc độ sạc nhanh đáng chú ý trong phân khúc.