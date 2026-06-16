Lộ diện “tân binh Aveta V13R 2026” thách thức Honda Future: Thiết kế đậm chất Exciter, ngập tràn công nghệ, giá chỉ khoảng 35 triệu đồng

(GLO)- Mẫu xe số Aveta V13R 2026 vừa ra mắt tại Malaysia đang thu hút sự chú ý nhờ thiết kế thể thao mang hơi hướng Yamaha Exciter, trang bị nhiều công nghệ hiện đại và mức giá chỉ khoảng 35 triệu đồng.

Trong bối cảnh xe tay ga ngày càng chiếm ưu thế trên thị trường, phân khúc xe số phổ thông dường như thiếu vắng những sản phẩm thực sự đột phá. Sự xuất hiện của Aveta V13R 2026 tại Malaysia đang tạo nên làn gió mới, thu hút sự quan tâm của giới yêu xe nhờ phong cách thiết kế khác biệt cùng loạt trang bị đáng chú ý.

Aveta V13R 2026

Khác với vẻ ngoài trung tính, thiên về sự thực dụng của Honda Future hay Wave Alpha, Aveta V13R 2026 lựa chọn hướng đi trẻ trung và thể thao hơn. Mẫu xe sở hữu những đường nét góc cạnh, sắc sảo, khiến nhiều người liên tưởng đến Yamaha Exciter – dòng xe côn tay từng làm mưa làm gió trong phân khúc xe thể thao phổ thông.

Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha thiết kế vuốt nhọn, kết hợp dải đèn định vị ban ngày LED hình chữ V đặt dưới mặt nạ. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng, từ đèn pha, xi-nhan đến đèn hậu đều sử dụng công nghệ LED, góp phần nâng cao hiệu quả chiếu sáng và tăng tính hiện đại cho tổng thể thiết kế.

Dù mang phong cách hầm hố, Aveta V13R vẫn duy trì kích thước gọn gàng để phù hợp với môi trường đô thị. Xe có chiều dài 1.950 mm, rộng 660 mm, cao 1.115 mm cùng chiều dài cơ sở 1.300 mm, mang lại khả năng vận hành linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc.

Bộ mâm đúc hợp kim sơn đen thể thao, đi kèm lốp không săm kích thước 70/90-17 phía trước và 100/80-17 phía sau. Kích thước lốp sau lớn hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe số cùng phân khúc, giúp xe có dáng vẻ bề thế hơn đồng thời cải thiện độ bám đường khi vào cua.

Aveta V13R 2026 là động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, dung tích 127 cc, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 10 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,5 Nm tại 5.500 vòng/phút, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hằng ngày cũng như những pha tăng tốc, vượt xe.

Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau, mang đến khả năng kiểm soát ổn định và phù hợp với đặc tính vận hành của mẫu xe.

Aveta V13R còn sở hữu nhiều trang bị công nghệ hiếm gặp trong phân khúc xe số phổ thông. Nổi bật nhất là màn hình LCD kỹ thuật số hoàn toàn, cổng sạc USB tích hợp ở khu vực yếm trước, đi kèm nắp đậy chống nước, giúp người dùng thuận tiện sạc điện thoại hoặc các thiết bị điện tử trong quá trình di chuyển.

Tại Malaysia, Aveta V13R 2026 hiện được phân phối với giá 5.400 RM, tương đương khoảng 35 triệu đồng. Mức giá này đưa mẫu xe vào nhóm cạnh tranh trực tiếp với những cái tên quen thuộc như Honda Future hay Yamaha Jupiter Finn.

Trong khi nhiều mẫu xe số hiện nay vẫn tập trung vào phong cách thanh lịch, hướng đến nhóm khách hàng trung niên, Aveta V13R lại nhắm đến người dùng trẻ tuổi đang tìm kiếm một chiếc xe số mang phong cách thể thao, nhiều công nghệ nhưng có giá bán dễ tiếp cận.