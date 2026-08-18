Chevrolet ngừng bán xe tại Trung Quốc, chuyển hướng sang xuất khẩu

GM Trung Quốc cam kết sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ hậu mãi và phụ tùng cho hơn 7 triệu chủ sở hữu xe Chevrolet trên khắp Trung Quốc.

General Motors (GM) đã ngừng hoạt động bán lẻ xe của Chevrolet tại Trung Quốc và chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất nội địa của thương hiệu này sang phục vụ xuất khẩu.

Mẫu xe Chevrolet Bolt của GM. Ảnh: AFP/TTXVN

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các nhà sản xuất ô tô nước ngoài đang phải vật lộn với tình trạng sụt giảm thị phần và sự cạnh tranh gay gắt trong mảng xe điện tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới.

Trong một tuyên bố gần đây, GM Trung Quốc cho biết Buick và Cadillac đang nắm giữ vị thế vững chắc để thúc đẩy tăng trưởng bền vững tại thị trường nội địa, trong khi danh mục sản phẩm của Chevrolet lại được tối ưu hóa cho các thị trường nước ngoài. Công ty cam kết sẽ tiếp tục cung cấp dịch vụ hậu mãi và phụ tùng cho hơn 7 triệu chủ sở hữu xe Chevrolet trên khắp Trung Quốc.

Sự điều chỉnh chiến lược này diễn ra sau thỏa thuận đạt được hồi đầu tháng Tám, trong đó GM gia hạn quan hệ đối tác liên doanh với SAIC Motor thêm 20 năm (đến năm 2047). Đây là đợt gia hạn dài nhất trong số các liên doanh ôtô nước ngoài lớn tại Trung Quốc.

Theo thỏa thuận mới, GM sẽ ưu tiên điện khí hóa cho Buick và Cadillac, với kế hoạch ra mắt ít nhất 30 mẫu xe sử dụng năng lượng mới vào năm 2030.

Hoạt động kinh doanh của Chevrolet tại Trung Quốc đã sa sút nghiêm trọng sau nhiều năm thị trường trải qua những thay đổi nhanh chóng.

Ra mắt vào năm 2005, thương hiệu này từng đạt đỉnh doanh số 767.000 xe vào năm 2014 với gần 1.000 đại lý trên toàn quốc.

Tuy nhiên, doanh số đã lao dốc xuống dưới 9.000 chiếc vào năm 2025 và chỉ còn 36 chiếc trong nửa đầu năm 2026.

Dữ liệu chính thức từ hãng cho thấy Chevrolet đã đóng cửa các showroom bán lẻ tại những khu vực trọng điểm như Bắc Kinh và Trùng Khánh.

Trên phạm vi toàn quốc, SAIC-GM vận hành ba cơ sở sản xuất ô tô tại Thượng Hải, Yên Đài (tỉnh Sơn Đông) và Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc), với tổng công suất sản xuất hàng năm đạt khoảng 1,45 triệu xe. Nhà máy của hãng tại Thẩm Dương (tỉnh Liêu Ninh) đã đóng cửa vào năm 2025.

Với tổng doanh số nửa đầu năm đạt 231.200 chiếc, khoảng hai phần ba công suất sản xuất nội địa của SAIC-GM hiện đang bị bỏ trống.

SAIC-GM không phải là trường hợp duy nhất. Dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc cho thấy thị phần xe chở khách của các thương hiệu nước ngoài đã sụt giảm mạnh xuống còn 24,5% vào tháng 6/2026, giảm từ mức đỉnh khoảng 75% vào năm 2014.

Vị thế thị trường suy giảm đã dẫn đến làn sóng rút lui kinh doanh trên diện rộng của các nhà sản xuất ô tô nước ngoài trong những năm gần đây: Suzuki chấm dứt liên doanh tại Trung Quốc vào năm 2018, Renault rút khỏi thị trường xe du lịch nội địa năm 2020, Acura và GAC Fiat Chrysler ngừng sản xuất tại địa phương vào năm 2022, còn Mitsubishi tạm dừng hoạt động trong nước vào năm 2023./.

Theo Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)