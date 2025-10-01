Ô tô Trung Quốc ồ ạt giảm giá tại Việt Nam: Cuộc đua chưa có hồi kết

(GLO)- Thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh từ các thương hiệu Trung Quốc, khi những cái tên như Geely, Lynk & Co, MG, BYD hay Omoda & Jaecoo đồng loạt tung ưu đãi sâu nhằm cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.

Khuyến mãi lớn giữa tháng Ngâu

Tháng 9/2025 trùng với tháng 7 âm lịch - thời điểm vốn được xem là “tháng Ngâu”, khi người tiêu dùng Việt thường hạn chế chi tiêu cho các tài sản có giá trị lớn như ô tô. Trước thách thức sức mua giảm, nhiều hãng xe đã tung ra các chương trình ưu đãi quy mô lớn, không chỉ để kích cầu mà còn tạo đà cho mùa mua sắm cuối năm.

Không chỉ các hãng Nhật - Hàn tham gia cuộc đua giảm giá, nhiều thương hiệu Trung Quốc cũng đang tích cực chạy khuyến mãi, thậm chí là "mạnh tay" hơn nhằm mở rộng thị phần tại Việt Nam - một thị trường tiềm năng nhưng đầy cạnh tranh.

Geely Coolray đang có giá bán thuộc hàng thấp nhất phân khúc SUV cỡ B.

Geely: Giảm giá toàn bộ sản phẩm

Geely mở đầu tháng 9 bằng loạt ưu đãi cho toàn bộ dải sản phẩm. Mẫu SUV cỡ B Coolray hiện được bán với giá ưu đãi từ 499 triệu đồng, kèm theo hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ – tương đương mức giảm từ 26,5 đến 31,5 triệu đồng tùy phiên bản.

Đối với dòng SUV cỡ D cao cấp hơn là Monjaro (giá niêm yết từ 1,099 – 1,199 tỷ đồng), mức ưu đãi cũng là 50% phí trước bạ, tương đương giảm thêm khoảng 55 - 60 triệu đồng.

Đáng chú ý, mẫu SUV điện Geely EX5 cũng được giảm giá trực tiếp 30 - 34 triệu đồng, đồng thời tặng thêm bộ sạc cầm tay 2.2kW, bộ sạc treo tường 7kW hoặc quy đổi thành tiền mặt giảm thêm 5 triệu đồng.

Lynk & Co: Hỗ trợ lệ phí trước bạ 100%

Thương hiệu cùng nhà phân phối với Geely - Lynk & Co - cũng tham gia cuộc đua khuyến mãi. Tất cả các mẫu xe đang phân phối gồm 06, 01, 05, 03+ và 09 đều được hỗ trợ lệ phí trước bạ.

Nổi bật nhất là Lynk & Co 01 Hyper và Lynk & Co 01, lần lượt có giá từ 919 và 999 triệu đồng, hiện được hỗ trợ 100% phí trước bạ - tương đương mức giảm lên đến 92 - 100 triệu đồng. Các mẫu còn lại được ưu đãi 50%, với mức giảm quy đổi dao động từ 34 đến 132 triệu đồng tùy mẫu và nơi đăng ký.

MG: Khuyến mãi trên diện rộng

MG hiện là một trong những thương hiệu Trung Quốc triển khai ưu đãi rộng rãi nhất, áp dụng cho cả xe sản xuất năm 2024 và 2025. Các mẫu MG5, ZS, HS, MG4 EV và cả những sản phẩm mới như G50 hay mẫu xe thể thao Cyberster đều nhận được hỗ trợ lệ phí trước bạ hoặc tặng quà đi kèm, với tổng giá trị ưu đãi dao động từ 10 đến 50 triệu đồng.

Omoda & Jaecoo: Tặng quà, giảm lãi suất

Liên doanh Omoda & Jaecoo (hợp tác với Geleximco) triển khai chương trình quà tặng cho khách hàng mua mẫu Jaecoo J7, trong khi mẫu Omoda C5 được hưởng ưu đãi về lãi suất vay và hỗ trợ phí trước bạ.

Một số đại lý thậm chí còn hỗ trợ 100% phí trước bạ cho phiên bản Omoda C5 Luxury, đưa giá lăn bánh thực tế xuống chỉ còn khoảng 500 triệu đồng – mức giá cạnh tranh so với nhiều mẫu crossover cỡ B trên thị trường.

BYD: Giảm đến hơn 200 triệu đồng

Ở phân khúc xe điện, BYD cũng ghi dấu với các chương trình ưu đãi mạnh tay, chủ yếu do đại lý triển khai. Mẫu SUV điện BYD Atto 3 hiện đang được giảm giá từ 80 – 130 triệu đồng, đưa giá bán thực tế về mức 686 - 756 triệu đồng.

Dòng sedan điện cao cấp hơn là BYD Seal còn được giảm sâu hơn - từ 192 đến 214 triệu đồng. Sau ưu đãi, hai phiên bản của mẫu xe này có giá chỉ còn 927 triệu đồng và 1,145 tỷ đồng – thấp hơn đáng kể so với giá niêm yết ban đầu.

Haval: Ưu đãi lớn cho xe hybrid

Một số mẫu xe hybrid đến từ thương hiệu Trung Quốc như Haval H6 HEV và Jolion cũng được áp dụng chương trình khuyến mãi lớn tại các đại lý. Theo các tư vấn bán hàng, tổng ưu đãi bao gồm cả quà tặng có thể đạt từ 44 đến 120 triệu đồng tùy phiên bản và địa phương.

Áp lực tồn kho và bài toán sinh tồn

Theo ghi nhận, phần lớn các mẫu xe Trung Quốc kể trên đều được triển khai khuyến mãi liên tục trong 2 - 3 tháng gần đây. Việc tiếp tục giảm giá cho xe VIN 2024 trong bối cảnh đã bước sang quý IV/2025 cho thấy áp lực giải phóng hàng tồn kho đang đặt nặng lên các hãng.

Thực tế, cuộc đua giảm giá gần như là lựa chọn bắt buộc với xe Trung Quốc nếu muốn tồn tại và phát triển tại thị trường Việt Nam. Để cạnh tranh với các thương hiệu Nhật Bản và Hàn Quốc đã có chỗ đứng vững chắc, xe Trung Quốc buộc phải đi kèm ưu đãi mạnh hơn, giá tốt hơn và nhiều quà tặng hấp dẫn hơn để thu hút khách hàng.